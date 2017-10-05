iOS 11'den iOS 10'a dönüş: Artık imkansız, boşuna uğraşmayın!

Apple, iOS’un yeni sürümünü yayınladıktan bir süre sonra eski sürümlere dönüşü engellemek adına daha düşük iOS sürümlerini imzalamayı bırakıyor. Şirket birçok önemli yeniliğe sahip yeni mobil işlemcisi iOS 11’i yayınladıktan iki hafta sonra iOS 10.3.3’e dönüş yolunu kapattı. Yaşanan problemlerden kaynaklı olarak artık iOS 11 de yüklenemiyor.

Apple, daha iyi kullanıcı deneyimi yaşatmak ve kullanıcı güvenliğini arttırmak gibi sebeplerle iPhone ve iPad sahiplerine en son yayınladığı iOS sürümlerini kullandırmak istiyor. Ancak özellikle eski iPhone kullanıcıları bu durumdan rahatsızlar. Çünkü her yeni iOS sürümü ile birlikte cihazlarında yavaşlama, pil ömründe azalma gibi durumlarla karşılaştıklarını bildiriyorlar.





shiftdelete'in haberine göre Apple, iOS 10.3.3 ve iOS 11’i imzalamayı bıraktığı için kullanıcıların iOS 11.01 öncesi ürün yazılımına dönmeleri artık imkansız. iOS 11’de sorun yaşayan kullancılar için dönüş mümkün olmadığından şu anda yapabilecekleri en iyi şey son yayınlanan iOS 11.02 yazılımını bilgisayarlarına indirip iTunes aracılığıyla yüklemektir. Bu işlemi yapmadan önce iOS cihazınızın yedeğini almayı unutmayın.