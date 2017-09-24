iOS 11 yüklü iPhone'ların bataryası çabuk tükeniyor!

Apple'ın Salı günü yayınladığı iOS 11'i yükleyen birçok kullanıcı bataryalarının çok çabuk bittiğinden şikayetçi. Bu belki bazılarına göre kuruntu gibi gelebilir. Ancak Wandera şirketinin 50.000 cihaz üzerinde yaptığı analiz sorunu doğruluyor.

iOS 11'de 3D Touch çoklu görev hareketinin kaldırılması, Kontrol Merkezi'nden Wi-Fi ve Bluetooth'un tamamen kapatılamaması iOS kullanıcılarının canını sıkıyor. Ancak birçok iOS kullanısıcının batarya gibi daha büyük bir problemle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Özellikle iPhone 7'den önceki modellerde batarya iOS 10'a göre iki kat daha hızlı boşalıyor. Wandera sitesi iOS 10 ve iOS 11 yüklü 50.000 civarında iPhone ve iPad üzerinde yaptığı analiz sonuçlarını açıkladı.





Wandera'nın verilerine göre, bir iOS 10 yüklü cihazın % 100'den 0'a düşmesi ortalama 240 dakika sürüyor. iOS 11'in ortalaması ise 96 dakika. Dün satışa sunulan iPhone 8 serisi ve Kasım'da çıkacak olan iPhone X'te iOS 11'in batarya açısından daha iyi bir performans göstereceğine kesin gözüyle bakılırken diğer cihaz sahipleri iOS 11'in ara güncellemelerini beklemek zorundalar.

Apple'ın iOS 11'de yaşanan bu sorunu ne zaman düzelteceği belli değil. iOS 11'de böyle bir sorun yaşıyorsanız Apple iOS 10.3.3'ü imzalamayı durdurmadan geri dönüş yapabilirsiniz.