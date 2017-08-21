iOS 11 ve Android O savaşı kızışıyor! Kim kazanacak?

Android O ve iOS 11 işletim sistemlerinin ikisi de önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde yayınlanacak. Telefon alanında rekabet burun buruna da olsa, tablet alanında zafer açık ara farkla ikiliden birine ait.

Eğer bir bilgisayardan aldığınız verimliliği tabletten almak istiyorsanız, ayrıca tablet için özel geliştirilmiş uygulamaları aslında telefonlar için tasarlanmış uygulamalara tercih ediyorsanız, iOS 11 ile gelen bir iPad satın alma olasılığınız yüksek.

Android O ne kadar yeni özellikler getiriyor olsa da, örneğin görüntü içinde görüntü modu ve daha hızlı açılma zamanlaması gibi, Google'ın yeni işletim sistemini tablet kullanıcıları için yeterince özelleştiremediği açık.

Tabii ki bu, ihtiyaçlarınıza uygun bir Android tablet olmayacağı anlamına gelmiyor. Ayrıca Google hala tabletler için özel olarak geliştirdiği bazı özellikleri gizli tutuyor olabilir. Ancak şu anki duruma bakılırsa iOS 11, Android O'nun tabletlere ağırlık vermemesini kendi avantajı için kullanıyor.

Apple, iOS 11 ile iPad'i dokunmatik ekranlı bir dizüstü bilgisayar olmaya yaklaştırıyor. Ayrıca şirket iPad için özel olarak geliştirilmiş uygulamaların sayısını arttırarak Android O'yu bu alanda da geri bırakmış durumda.

Google'ın dijital asistanı Google Assistant'ı tabletlerine entegre etmemesi de Apple için önemli bir avantaj oldu. iOS 11 ile gelecek olan iPad'ler, verimliliğinizi arttıracak yeni özelliklere sahip güçlü bir dijital asistan olan Siri'yle birlikte çalışıyor.

Google için hala çok geç değil. Bir miktar yatırım ve inovasyon, Android O'yu tekrar yükseltebilir. Ancak görünüşe bakılırsa Google'ın yeni işletim sistemi, bir çok kullanıcının umduğu gibi bir tablet kurtarıcı olmayacak. Telefonlardaki Android egemenliği de, uzun bir süre daha tabletlere yansımayacak.



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