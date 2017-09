iOS 11 ne zaman yayınlanacak? iPhone'larda neler değişecek?

iOS 11’DEN HANGİ APPLE KULLANICILARI YARARLANABİLECEK?

4. beta sürümüyle gelen yeni güncelleme; iPhone 7 Plus, iPhone 6s,iPhone 6s Plus, iPhone 6,iPhone 6 Plus, iPhone SE , iPhone 5s, 6’ncı nesil iPod Touch , 9.7 inç iPad, 12.9 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air ve Air 2 , iPad mini 2,3,4,5’lerde kullanılabilecek.

Ancak, iPhone 5C ve öncesi iPhone’lar iOS 11’i kullanamayacak.

iOS 11 İŞLETİM SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER!

1)YENİ SİMGELER:

Kişiler, notlar ve anımsatıcılar için yeni simgeler geliştirildi. Önceden özellikle kişiler simgesinde sadece erkek ikonunun oluşu bazı kesimlerce tepkiye de yol açıyordu, Apple’ın kişiler için geliştirdiği yeni simgesinde hem kadın hem erkek ikonu yer alıyor. Notlar ve anımsatıcılar simgesiyse eskiye göre biraz daha sade.

2)OTOMATİK Wİ-Fİ SORUNU:

Eskiden iPhone ve iPad cihazınızdan ücretsiz olarak internete bağlandığınızda, cihaz bu Wi-Fi ağına yakın bir yerde olduğunuzda otomatik olarak o ağa bağlanıyordu. Her seferinde şifre girme derdinden kurtaran bu özelliğin kullanıcılar için dezavantajı internet hızını düşürmesiydi. Ancak yeni güncellemeyle, sinyali düşük olan ağa cihazlar otomatik olarak bağlanmayacak.

3)AYARLAR-KAPASİTE:

Telefonun ‘Ayarlar’ bölümünde ‘Genel’e gelindiğinde artık cihazın depolama durumuyla ilgili bilgi verecek ‘kapasite’ isimli yeni bir bölüm görünecek.

4)AYARLAR-HESAPLAR VE PAROLALAR SİMGESİ:

Ayarlar bölümündeki ‘Hesaplar ve Parolalar’ simgesi eskiden yatay dururken, artık dikey konumda görünüyor.

5)AYARLAR-AİRDROP

Ayarlarda, ‘Genel’ bölümüne gelindiğinde artık ‘ AirDrop’ bölümü görünecek. Önceden ‘Kontrol Merkezi’ sekmesinde bulunan bu özellikle cihazın herkesin kullanabileceği veya kişilerle sınırlandırılması durumuyla ilgili ayarlamalar yapılabilecek.

6)İ-MASSAGE UYGULAMASI:

iOS sürümüyle kullanıcılar artık iMassage’larını iCloud üzerinden saklayabilecekler.

7)APPLEPAY ÜZERİNDEN PARA GÖNDERME:

Yeni sürüm, kullanıcılara birbirleriyle mesajlaşırken ApplePay üzerinden para gönderme imkanı yaratıyor.

8)SİRİ’YE ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ:

Siri yeni özelliğiyle birlikte çeviri yapabilecek. Şu an İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerini çevirebilecek olan Siri’nin ilerleyen zamanda daha fazla dil seçeneği sunacağı konuşuluyor.

9)Wİ-Fİ SİMGESİ:

Eskiden daha küçük ve geniş aralıklara sahip olan Wi-Fi simgesi artık daha geniş görünüyor.

10)PRATİK HALE GELEN BİLDİRİM MERKEZİ

Kilitli ekranınızda görünen bildirimi sola doğru kaydırıldığında kilit ekranına TouchID ile açma mesajı geliyor. Dokunarak açtığınız kilidinizden direkt bildirim paneline yönlendiriliyorsunuz.

11)DAHA KULLANIŞLI KONTROL MERKEZİ

Kontrol merkezi bu sürümle eskiye nazaran daha geniş hale getiriliyor. Kullanıcıların ‘hücresel veri’ kısayolunun bulunmaması sebebiyle şikayetçi olduğunu bilen Apple yeni sürümünde bu kısayolu ‘Kontrol merkezine’ ekledi. Ayrıca ekran ışığını açıp- kapatma şeklinin de değiştirildiği görülüyor.

12)YEPYENİ BİR APPLE STORE

Apple Store iOS 11 ile, daha estetik bir görünüme kavuşmanın yanında, artık güncellemeler sekmesini aşağıya doğru kaydırarak gelen güncellemeler görülebilecek.

13)KAMERA FİLTRELERİ

Güncellemeyle cihazlara birbirinden farklı yeni filtreler ekleniyor. Bu filtrelerin fotoğrafları oldukça profesyonelleştireceği konuşuluyor, aynı zamanda çektiğiniz fotoğrafların kalitesi yükselirken dosya boyutları eskisinden çok daha düşük olacak.

14)İÇ MEKAN HARİTALARI

Apple, Haritalar uygulamasını geliştirerek artık iç mekan yönlendirmesi de yapıyor. Mesela bir AVM’de ya da havaalanında bulamadığınız bir yer olursa artık iç mekan haritalarından ayrıntılı şekilde nerede olduğunu görebiliyorsunuz.

15)QUİCK TYPE KLAVYE

Tek eliniz dolu ve diğeriyle telefonunuzda mesaj yazmanız gerekiyorsa, QuickType klavye bu konuda oldukça işinize yarayacak. Mesajınızı yazarken emoji düğmesine basılı tuttuğunuzda tüm harfler parmağınıza yaklaşıyor, böylece tek elle rahatça mesaj yazabiliyorsunuz.