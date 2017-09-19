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    Hürriyet >Teknoloji>iOS 11 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte iOS 11'i destekleyen telefonlar

    iOS 11 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İşte iOS 11'i destekleyen telefonlar

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 09:56 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 11:18

    iOS 11'in çıkış tarihi belli oldu. Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 11 ile iPhone ve iPad kullanıcıların alışkanlıkları değişecek. Pek çok iPhone modelinin kullanabileceği yeni kontrol paneli hayatımıza girecek. Siri, Ingilizce’den Çince, Almanca, Fransızca Italyanca ve İspanyolca’ya çeviri yapabilecek.Peki iOS 11 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? iOS 11 hangi iPhone modellerine gelecek?

    Apple, kullanıcıların merakla beklediği yeni iOS 11'in 19 Eylül'den itibaren 64 Bit destekli iPhone ve iPad'lerde indirilebileceğini duyurmuştu. Yeni iOS 11; saat 20:00'dan sonra indirilebilecek. iOS 11 ne zaman yayınlanacak? Hangi telefonlara gelecek?

    Apple'ın 5 Haziran 2017'de düzenlemiş olduğu WWDC 2017 etkinliğinde yeni iOS 11 tanıtılmıştı. Yaklaşık 3 aydır test aşamasında olan iOS 11'in bugüne kadar 10 Beta'sı yayınlandı. Yeni iPhone etkinlikleriyle birlikte iOS 11'in çıkış tarihi de 19 Eylül olarak açıklanmıştı.

    iOS 11 uyumluluğunu kontrol etmelisiniz. Peki desteklenen cihazlar hangileri?

    iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s.
    12.9-inç iPad Pro 2. nesil, 12.9-inç iPad Pro 1. nesil, 10.5-inç iPad Pro, 9.7-inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPod Touch 6. nesil...

    iOS 11 ne zaman çıkacak, özellikleri neler İşte iOS 11i destekleyen telefonlar

    Birçok yeniliği bünyesinde bulunduran iOS 11, bugün Türkiye saatiyle 20:00'dan itibaren indirilebilecek. Bugün saat 20:00'dan sonra Ayarlar > Genel > Yazılım güncelleme bölümünden güncellemeleri kontrol ederek yeni sürümü iPhone veya iPad'inize indirebilirsiniz.


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