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    iOS 11 iPhone bataryasını yiyip bitiriyor!

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 07:34 | Son Güncelleme:

    50.000 cihaz arasında yapılan yeni bir araştırma, iOS 11'in pili iOS 10'dan çok daha çabuk tükettiğini söylüyor!

    Apple'ın en son işletim sistemi iOS 11, görünüşe bakılırsa iPhone'un piliyle pek iyi anlaşamıyor. iOS 11'in yayınlanmasının ardından Apple'ın forumları ve sosyal medya destek sayfaları, farklı sorunlardan bahseden kullanıcı şikayetleriyle dolup taştı.

    Bağlantı sorunları, kilit ekranı donmaları ve uygulama kilitlenmeleri gibi sorunların yanında en çok şikayet edilen sorunlardan birinin kötü pil ömrü olduğu gözleniyor. Kurumsal veri yönetimi firması Wandera'nın 50.000 iOS cihazında düzenlediği bir araştırmaya göre iOS 11'in pil tükenme hızı, iOS 10'a göre çok kötü.

    iOS 11 iPhone bataryasını yiyip bitiriyor

    Sonuçlar, iOS 11'in pili yalnızca 96 dakikada tükettiğini, iOS 10'da ise bu sürenin 240 dakika olduğunu söylüyor. Apple birkaç gün önce iOS 11.0.1 güncellemesini yayınlamış olsa da sorunlar devam ediyor. Görünüşe göre Apple'ın sorunları çözmek üzere daha geniş bir güncelleme yayınlaması gerekecek.

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    Etiketler: apple , ios 11 , iphone , batarya
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