Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>iOS 11 ile WiFi şifresi nasıl paylaşılır?

    iOS 11 ile WiFi şifresi nasıl paylaşılır?

    Hürriyet Haber
    07.10.2017 - 08:44 | Son Güncelleme:

    iOS 11'in bu havalı özelliği, Wi-Fi şifrenizi hiç söylemeden kolayca paylaşmanızı sağlıyor! İşte işlevi kullanmanın yolu...

    iOS 11'in en havalı özelliklerinden biri, Wi-Fi şifrenizi başkalarıyla paylaşma yeteneği. Bu özellik sayesinde Wi-Fi şifrenizi hatırlayıp, karşı tarafa anlatmak zorunda kalmıyorsunuz.

    İşlevin çalışması için şu gereksinimlerin karşılanması gerekiyor:

    -iOS cihazlarının iOS 11 ile çalışması ve Bluetooth'u açmış olması,

    -Birbirinizin kişi listesinde olmanız gerekli

    -Ev sahipleri Wi-Fi bağlantısını Mac üzerinden de paylaşabiliyorlar. Ancak bunun için MacOS Sierra kullanıyor olmanız gerekiyor.

    -Bu gereksinimleri karşılıyorsanız, şifrenizi açığa çıkarmadan paylaşabilirsiniz

    -Başlamak için bağlı olmayan cihazda Ayarlar > Wi-Fi yolunu izleyin ve bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağının adına dokunun.

    iOS 11 ile WiFi şifresi nasıl paylaşılır

    Bağlı olan cihazın ekranı kilitli değilse, bir başka cihazın ağınıza katılmak istediğine dair bir uyarı göreceksiniz. Cihazı adına bakarak tanıyabilirsiniz. Kablosuz Ağı Paylaş üzerine dokunarak diğer cihazın bağlanmasını sağlayın.

    Hepsi bu kadar. Şifrenizi söylemeden Wi-Fi bağlantınızı paylaşmış oldunuz.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN KORKUNÇ iPHONE KILIFLARI

    Etiketler: apple , ios 11 , iphone
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri