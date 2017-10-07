iOS 11 ile WiFi şifresi nasıl paylaşılır?

iOS 11'in en havalı özelliklerinden biri, Wi-Fi şifrenizi başkalarıyla paylaşma yeteneği. Bu özellik sayesinde Wi-Fi şifrenizi hatırlayıp, karşı tarafa anlatmak zorunda kalmıyorsunuz.

İşlevin çalışması için şu gereksinimlerin karşılanması gerekiyor:

-iOS cihazlarının iOS 11 ile çalışması ve Bluetooth'u açmış olması,



-Birbirinizin kişi listesinde olmanız gerekli



-Ev sahipleri Wi-Fi bağlantısını Mac üzerinden de paylaşabiliyorlar. Ancak bunun için MacOS Sierra kullanıyor olmanız gerekiyor.



-Bu gereksinimleri karşılıyorsanız, şifrenizi açığa çıkarmadan paylaşabilirsiniz



-Başlamak için bağlı olmayan cihazda Ayarlar > Wi-Fi yolunu izleyin ve bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağının adına dokunun.





Bağlı olan cihazın ekranı kilitli değilse, bir başka cihazın ağınıza katılmak istediğine dair bir uyarı göreceksiniz. Cihazı adına bakarak tanıyabilirsiniz. Kablosuz Ağı Paylaş üzerine dokunarak diğer cihazın bağlanmasını sağlayın.

Hepsi bu kadar. Şifrenizi söylemeden Wi-Fi bağlantınızı paylaşmış oldunuz.



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