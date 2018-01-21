iOS 11 güncellemesini yükleyen yükleyene

Geliştiriciler için App Store destek sayfası üzerinden paylaşılan istatistiklere göre, iOS 11 sürümleri 5 Aralık tarihinden bu yana yüzde 6 oranında daha fazla pay elde etti. Böylece yüzde 59 olan kullanım oranı yüzde 65’i gördü. 6 Kasım tarihindeki yüzde 52 oranına baktığımızdaysa yüzde 13 artış görüyoruz.

iOS 10 sürümü hala cihazların yüzde 28’inde kullanılıyor. Önceki sürümler ise sadece yüzde 7’lik paya sahipler. iOS 11’in çıktığından bu yana iOS 10 kadar hızlı yaygınlaşamaması dikkatlerden kaçmıyor. Ocak 2017 tarihinde iOS 10 cihazların yüzde 76’sında yer bulma başarısı göstermişti.

Eylül ayından bu yana son sürüm çeşitli hata ve güvenlik güncelleştirmeleri aldı. Bu durumun varlığı birçok kullanıcının hala kafasında soru işaretleri oluşturuyor ve geçiş sürecini yavaşlatıyor gibi gözüküyor.

Gelecek hafta içerisinde şirketin iOS 11.2.5 güncellemesini kullanıcılara sunması bekleniyor.