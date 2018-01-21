Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>iOS 11 güncellemesini yükleyen yükleyene

iOS 11 güncellemesini yükleyen yükleyene

Hürriyet Haber
21.01.2018 - 05:58 | Son Güncelleme:

Apple'ın aylar önce iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in tanıtımının ardından kullanıcılarına sunduğu yeni işletim sistemi sürümü iOS 11'in kullanım oranı günden güne artıyor. Peki iOS 11 şu an iOS yüklü cihazların ne kadarında kullanılıyor dersiniz?

Geliştiriciler için App Store destek sayfası üzerinden paylaşılan istatistiklere göre, iOS 11 sürümleri 5 Aralık tarihinden bu yana yüzde 6 oranında daha fazla pay elde etti. Böylece yüzde 59 olan kullanım oranı yüzde 65’i gördü. 6 Kasım tarihindeki yüzde 52 oranına baktığımızdaysa yüzde 13 artış görüyoruz.

iOS 10 sürümü hala cihazların yüzde 28’inde kullanılıyor. Önceki sürümler ise sadece yüzde 7’lik paya sahipler. iOS 11’in çıktığından bu yana iOS 10 kadar hızlı yaygınlaşamaması dikkatlerden kaçmıyor. Ocak 2017 tarihinde iOS 10 cihazların yüzde 76’sında yer bulma başarısı göstermişti.

Eylül ayından bu yana son sürüm çeşitli hata ve güvenlik güncelleştirmeleri aldı. Bu durumun varlığı birçok kullanıcının hala kafasında soru işaretleri oluşturuyor ve geçiş sürecini yavaşlatıyor gibi gözüküyor.

Gelecek hafta içerisinde şirketin iOS 11.2.5 güncellemesini kullanıcılara sunması bekleniyor.

Etiketler: iphone 8 , iphone 8 plus , iphone x , telefon , apple
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri