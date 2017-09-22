iOS 11 güncellemesi yayınlandı, Flappy Bird öldü!

Flappy Bird'in tüm interneti ele geçirmesinin üzerinden yıllar geçmiş olması gerçekten tuhaf bir his. Dong Nguyen tarafından geliştirilen bağımlılık yapıcı, basit ama bir o kadar da sinir bozucu oyun Flappy Bird, 2013'te yayınlanmıştı. 2014'te ün kazanan ve yaygınlaşan oyun, Nguyen tarafından sadece bir kaç saat içerisinde geliştirilmişti.

Oyun Apple App Store ve Google Play Store'un birinci sıralarını kolayca ele geçirmişti, ancak Nguyen, oyunun hayatını mahvetmesi sebebiyle onu yayından kaldırmaya karar vermişti. Bu da oyunun hayranlarını çılgına çevirmişti.

Oyunun mağazalara tekrar dönmesi aylar sürdü ve bu süreç içerisinde sayısız klon çoktan piyasayı doldurmuştu. İlerleyen yıllarda zirvedeki konumunu başka oyunlara devreden Flappy Birds, isteyenlerin oynayabilmesi için günümüze dek yayınlanmaya devam etti. Ancak şimdi en son yayınlanan iOS 11 güncellemesi ile Flappy Bird tarihe karışıyor. Yeni işletim sistemi sürümü 32-bit uygulamaları desteklemediği için, ve geliştiricinin de oyunu desteklemek gibi bir planı olmamasından dolayı, oyun resmi olarak yok oluyor.

Nguyen, dün Facebook'ta yayınladığı gönderide, oyunu destekleyen tüm hayranlara teşekkür etti ancak oyunu desteklemek konusunda hiç bir açıklama yapmadı.



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