iOS 11 beta 7 sürümü yayınlandı! Bakın neler değişiyor?

Apple tarafından WWDC 2017 etkinliğinde duyurusu gerçekleştirilen ve sahip olduğu onlarca farklı yenilik ile iPhone ve iPad kullanıcılarını heyecanlandıran iOS 11 için test süreci devam ediyor.

Bu kez iki haftalık güncelleme periyodunun dışına çıkan Apple, 14 Ağustos tarihinde yayınladığı altıncı beta sürümünün ardından, bugün karşımıza iOS 11 Beta 7 ile çıktı.

Gelin, Eylül ayında yeni iPhone modeli ile eş zamanlı olarak yayınlanacak olan iOS 11'in, yedinci beta sürümü ile birlikte sunulan değişikliklere hep birlikte göz atalım.

76 MB boyutu ile önceki sürümlere göre oldukça küçük bir güncelleme olarak karşımıza çıkan iOS 11 Beta 7, daha önce yayınlanan sürümlerde olduğu gibi hata düzeltmeleri ve iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Apple güncelleme notlarında herhangi bir detaya yer vermediği için, meydana gelen değişikliklerin tespit edilmesi biraz zaman alabiliyor.

İlk göze çarpan değişiklik ise, müzik widget'ına yerleştirilen ve herhangi bir parça oynatılmadığında görülen uygulama simgesi oldu.

Sadece 64 bit desteğine sahip olan işlemcilerin yer aldığı cihazlar desteklendiği için iOS 11'den iPhone 5, iPhone 5c, iPad 3 ve iPad 4 sahiplerinin yararlanmayacağını tekrar hatırlatmak isteriz.

Geliştiriciler için yayınlanan iOS 11 Beta 7 güncellemesini yükleyebilmeniz için, cihazınızın UDID kaydının bulunması veya geliştirici profilini yüklemeniz gerekiyor.

Yukarıda yer alan linke tıklayarak, bu konuda hazırladığımız rehbere ulaşabilirsiniz. shiftdelete'in haberine göre test sürümlerinde yer alan hatalar nedeniyle cihazınızın stabil bir şekilde çalışamayacağını unutmamalısınız.