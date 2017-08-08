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    iOS 11 beta 5 sürümü yayında! Peki yeni neler var?

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 07:45Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 07:45

    Apple, önemli yeniliklere ev sahipliği yapan iOS 11 için beşinci beta sürümünü yayınladı. İşte geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 11 Beta 5 sürümünün detayları...

    Apple tarafından WWDC 2017 etkinliğinde duyurusu gerçekleştirilen ve sahip olduğu onlarca farklı yenilik ile iPhone ve iPad kullanıcılarını heyecanlandıran iOS 11 için test süreci devam ediyor.

    İki haftalık güncelleme periyoduna sadık kalmaya devam eden Apple, 24 Temmuz tarihinde yayınladığı dördüncü beta sürümünün ardından, bugün karşımıza iOS 11 Beta 5 ile çıktı.

    Gelin, Eylül ayında yeni iPhone modeli ile eş zamanlı olarak yayınlanacak olan iOS 11'in, beşinci beta sürümü ile birlikte sunulan değişikliklere hep birlikte göz atalım.

    Yaklaşık 300 MB boyutunda bir güncelleme olarak karşımıza çıkan iOS 11 Beta 5, önceki sürümler ile aynı şekilde hata düzeltmeleri ve iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

    Sadece 64 bit desteğine sahip olan işlemcilerin yer aldığı cihazlar desteklendiği için iOS 11'den iPhone 5, iPhone 5c, iPad 3 ve iPad 4 sahiplerinin yararlanmayacağını tekrar hatırlatmak isteriz.

    shiftdelete'in haberine göre geliştiriciler için yayınlanan iOS 11 Beta 5 güncellemesini yükleyebilmeniz için, cihazınızın UDID kaydının bulunması veya geliştirici profilini yüklemeniz gerekiyor.

    Etiketler: apple , iphone , ios 11 , ios 11 beta 5 , telefon
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