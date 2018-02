iOS 11.3 güncellemesi sizi büyük bir dertten kurtaracak!

Face ID'nin gelişiyle birlikte bazı işlemleri gerçekleştirmek, daha kolay bir hale gelmişti. Ancak çocuklarının satın almalarını Ask to Buy işlevi yardımıyla onaylayan ebeveynler, sistemin çalışma şeklinden biraz rahatsız olmuşlardı. Bunun nedeni Touch ID destekli iPhone'ların parmak iziyle satın almaları onaylamaya izin verirken iPhone X'te her defasında parolanızı girmenizin gerekmesiydi. iOS 11.3 ile bu durum değişecek çünkü satın almaları Face ID üzerinden onaylayabileceksiniz.

iOS 11.3 beta'daki Ask to Buy işlevini test eden 9to5Mac, işlevin hala parola sorduğunu ancak gelecekteki Family Sharing onayları için Face ID'yi etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorduğunu söylüyor. Burada "etkinleştir" düğmesine dokunduğunuzda parolayı yazmanız artık gerekmiyor.

iOS 11.3'teki diğer yenilikler arasında pil sağlığı izleyicisi, kasıtlı yavaşlatmayı devre dışı bırakabilme, ARKit ve Health Records geliştirmeleri var.



