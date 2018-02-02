Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>iOS 11.3 güncellemesi sizi büyük bir dertten kurtaracak!

iOS 11.3 güncellemesi sizi büyük bir dertten kurtaracak!

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 08:22 | Son Güncelleme:

İlkbaharda yayınlanması planlanan iOS 11.3, iPhone kullanıcıları için bir dizi yenilikle gelecek. Bu yeniliklerden bir tanesi, iPhone X'li ebeveynlerin hoşuna gidecek.

Face ID'nin gelişiyle birlikte bazı işlemleri gerçekleştirmek, daha kolay bir hale gelmişti. Ancak çocuklarının satın almalarını Ask to Buy işlevi yardımıyla onaylayan ebeveynler, sistemin çalışma şeklinden biraz rahatsız olmuşlardı. Bunun nedeni Touch ID destekli iPhone'ların parmak iziyle satın almaları onaylamaya izin verirken iPhone X'te her defasında parolanızı girmenizin gerekmesiydi. iOS 11.3 ile bu durum değişecek çünkü satın almaları Face ID üzerinden onaylayabileceksiniz.

iOS 11.3 beta'daki Ask to Buy işlevini test eden 9to5Mac, işlevin hala parola sorduğunu ancak gelecekteki Family Sharing onayları için Face ID'yi etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorduğunu söylüyor. Burada "etkinleştir" düğmesine dokunduğunuzda parolayı yazmanız artık gerekmiyor.

iOS 11.3'teki diğer yenilikler arasında pil sağlığı izleyicisi, kasıtlı yavaşlatmayı devre dışı bırakabilme, ARKit ve Health Records geliştirmeleri var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN KORKUNÇ iPHONE KILIFLARI

 

Etiketler: apple
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri