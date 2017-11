iOS 11.2 beta 3 sürümü yayında! Peki yeni neler var?

iOS 11’in birçok hata düzeltmesi ve yeniliğe ev sahipliği yapan ikinci büyük ara güncellemesi olan iOS 11.2, AirPlay 2 başta olmak üzere birçok yeniliği iPhone kullanıcıları ile buluşturmaya hazırlanıyor.

iOS 11.2 Beta 3 güncellemesi, daha önce yayınlanan test sürümlerinde olduğu gibi tespit edilen hataların giderilmesini sağlarken, daha iyi bir kullanıcı deneyimi için iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

iPhone 8 ve iPhone X modellerinde yer alan hareketsiz duvar kağıtlarını diğer iPhone modelleri ile buluşturan yeni iOS sürümü, hesap makinesi uygulamasında yaşanan animasyon sorununu ortadan kaldırıyor.





Bunun yanı sıra AirPlay 2'nin kullanıma sunulacağı yeni iOS sürümünde bazı emojilerde değişikliğe gidilirken, iMessage ve Apple Pay için iCloud desteğinin bu sürüm ile birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.





iOS 11.2 beta 3 ile birlikte Kontrol Merkezi’ndeki Wi-Fi ve Bluetooth simgelerine bağlantıları kapatmak için dokunduğunuzda tamamen kapanmayacağını belirten bir uyarı çıkıyor. Ayrıca iPhone X’da Kontrol Merkezi’ni daha belirgin hale getirmek için tasarlanmış küçük bir kullanıcı arayüzü değişikliği de bulunmakta.

Yeni iOS sürümüne güncellenecek modeller



Yeni iOS sürümü; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modellerini destekliyor.