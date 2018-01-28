iOS 11.2.5 güncellemesi problemleri de beraberinde getirdi!

Apple, iOS 11.2.5 güncellemesi Siri'nin haberleri okuması ve HomePod desteği sunuyor. Ayrıca mesajlar uygulamasındaki chaiOS isimli açığı da kapatıyor. İçeriğinde performans iyileştirmeleri ve başka hata düzeltmeleri de var. Bununla birlikte bazı kullanıcılar ise iOS 11.2.5'i şikayet etti.

Apple destek forumları, MacRumors forumları ve çeşitli internet topluluklarda bazı kullanıcılar Bluetooth'un bağlanmaması, Mail problemi, CarPlay'in çalışmaması ve çeşitli başka sorunlarla karşılaşmış. Birkaç kullanıcı ise iPhone'unun açılmadığını iddia ediyor.

iPHONE X AÇILMADI

Destek forumlarında Keopaseud nickli kullanıcı iPhone X'ini 11.2.5'e güncelledikten sonra telefonunun açılmadığını belirtmiş. Bir başkası ise iPhone 8'inin Apple logosunda kaldığını ve daha sonra kendi kendine açıldığını yazmış.

BLUETOOTH BAĞLANTISI

Bahsedilen sorunlardan biri ise Bluetooth'la alakalı. Birkaç farklı kullanıcı güncellemeden sonra iPhone'larından Bluetooth cihazlara bağlanamadığını belirtiyor.

KAYBOLAN OYNATMA SİMGESİ

Başka bir şikayet daha var. iPhone 7 modeline güncellemeyi yükleyen bir tüketici, Apple Music'in oynatma barının kısa süreliğine yok olduğundan bahsederken, sonraki mesajında sorunun kendi kendine düzeldiğini vurgulamış.

iPAD AIR'IN KAMERASI ÇÖKTÜ

Beefcakes41 nickli kullanıcı ilginç bir soruna denk gelmiş. Yazdıklarına göre iPad Air'a 11.2.5'i yükledikten sonra bir arkadaşıyla FaceTime görüşmesi yapmak isterken iPad'i çöküyor. Kamera uygulamasını yeniden açmak istediğinde ise aynı durumun olduğunu, tabletin çöküp, yeniden başladığını mesajında belirtmiş.