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iOS 11.2.5 Beta 3 yayında! Neler değişiyor?

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 12:05 | Son Güncelleme:

Apple, iPhone'lar için iyileştirmelere ve hata düzeltmelerine devam ediyor. Şirket şimdi de, iOS 11.2.5'in 3. Beta sürümünü yayınladı. Acaba yeni sürüm ne içeriyor?

Yaklaşık 2 hafta önce iPhone'lar için iyileştirmelere odaklanılan iOS 11.2.5 Beta 2'den sonra iOS 11.2.5 Beta 3 yayınlandı. Yine hata düzeltmeleri, iyileştirmelere ve güvenliğe odaklanılan yeni sürüm, sadece Apple geliştiricileri veya cihazlar için UDID kaydına sahip olanlar için yayınlandı.

Önceden yayınlanmış olan Beta sürümlere göre daha küçük bir versiyon olan iOS 11.2.5 Beta 3'ü, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus,iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modellerine sahip kullanıcılar indirebiliyor. 

Etiketler: Yayında
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