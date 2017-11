iOS 11.1 güncellemesi yayında! Neler değişiyor?

iOS 11.1 kapsamlı bir güncelleme olma özelliğini taşıyor. Öncelikle Apple uzun süredir topladığı şikayetleri dikkate alarak bu sürümü hazırladı. Dün gece yayınlanan iOS 11.1 güncellemesinin özellikle iPhone şarj ömrünü artırdığı dikkat çekiyor. Peki yeni güncellemede neler var? Gelin, beraber bakalım:





Apple, iOS 11.1 güncellemesi ile hata düzeltmelerinin yanında iOS 11’e yeni özellikler de ekledi. İşte o yenilikler:

– Güncelleme ile birlikte birçok yeni Unicode 10 emoji çeşidi kullanıcılara sunuluyor. Yeni ifadelere sahip yüzler, hayvanlar, aksesuarlar ve hatta zombiler gibi birçok yeni çeşit mesajlara renk katmaya geliyor.

Zürafa, zebra ve kirpi gibi hayvanların yanı sıra Brachiosaurus isimli ünlü dinozor eklenen emojiler arasında. Noodle, tart gibi yiyeceklerin yanında hepimizin sevgilisi brokoli de emoji setleri arasında yerini alıyor. Gandalf, Tinkerbell, vampir ve güzeller güzeli bir deniz kızı da emojisi de iOS 11.1 ile geliyor.

– Safari’de durum çubuğuna dokunarak sayfanın başına dönerken kullanılan animasyon değiştirildi.





– Kilit ekranındaki kamera animasyonu değiştirildi.

– Assistive Touch için yeni dokunmatik özel işlemler eklendi. Tek dokunma, çift dokunma, uzun basma ve 3D Touch ile farklı işlevler yerine getirilebiliyor. Assistive Touch menüsündeki bazı simgeler güncellendi.

-Bir bildirime dokunulduğunda uygulamalar arasında geçiş yapmak için küçük bir geçiş animasyonu eklendi.

– Gruplara göre emoji önerileri eklendi.

-iOS 11 ile kaldırılan 3D Touch Uygulama Değiştirici geri döndü.

– Gelen bildirim ile birlikte yeni kilit ekranının ortasından erişimi önleyen sorun çözüldü.

iOS 11.1 güncellemesini alacak olan modeller

iOS 11.1 güncellemesi; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modellerini destekliyor.

iOS 11.1 nasıl yüklenir?

Yukarıdaki iOS cihazlardan birine sahipseniz iOS 11.1 güncellemesini iTunes üzerinden ya da cihazınızdaki Ayarlar uygulamasının Genel>Yazılım Güncellemesi bölümünü kullanarak yükleyebilirsiniz.