iOS 11.1.1 güncellemesi yayında! Peki ne değişecek?

Apple, dün akşam sessiz sedasız yaklaşık 55 MB'lık yeni bir iOS güncellemesi yayınladı. iOS 11.1.1 güncellemesiyle birlikte klavyedeki otomatik düzeltmelerde bulunan hata düzeltildi; i harfine basıldığında a olarak harf öneren özelliğin bu hatası giderildi; ayrıca Siri ile iletişimde yaşanan sorunlar ortadan kalktı.

Eğer iOS ekosisteminin kendi klavyesini kullanıyorsanız (Swift veya Türk Telekom tarafından piyasaya sürülen Tambu gibi seçeneklerinizin olduğunu da unutmayın), bazı otomatik düzeltmeler, sizi zor durumda bırakabiliyordu.





Bu sıkıntılar arasında şu sıralar, en çok bilinen “yok” kelimesi yazıldığında iOS’un bu kelimeyi “YÖK” olarak çevirmesini paylaşabiliriz.

Mesajlaşırken karşı taraftan gelen cümle içerisinde alakasız bir şekilde “YÖK” kelimesini görmek, mesajı iPhone ile yazıldığını belli eden ve tebessüm ettiren bir işaret olarak kabul ediliyor.