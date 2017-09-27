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    Hürriyet >Teknoloji>iOS 11.0.1 güncellemesi yayında! Peki neler değişiyor?

    iOS 11.0.1 güncellemesi yayında! Peki neler değişiyor?

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 08:42 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 08:42

    iOS 11.0.1 güncellemesi dün akşam saatlerinde sessiz sedasız yayınlandı. Peki yeni iOS güncellemesi beraberinde neler getiriyor?

    iOS 11 için gelen ilk güncelleme, yazılımın yayınlanmasından sonra keşfedilen çeşitli ufak hataların giderilmesini sağlıyor. Apple sürüm notlarında güncellemenin hem iPhone hem de iPad için düzeltmeler içerdiğini ifade ediyor. Daha fazla detay ise şimdilik verilmiş değil.

    Yeni sürümle birlikte yeniden tasarlanan Kilit Ekranı deneyimi, yeni özelleştirilebilir Kontrol Merkezi, yeni Siri sesi ve tasarımı tamamen değişen App Store gibi yenilikler iOS kullanıcılarına sunulmuştu.

    Güncellemeyi Ayarlar menüsü üzerinden hemen indirmek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi sıralamasını takip edebilirsiniz. Ayrıca, iTunes yazılımı üzerinden de güncelleme işlemini hemen gerçekleştirmeniz mümkün.

    iOS 11.0.1 güncellemesi yayında Peki neler değişiyor

     

    iOS 11 güncellemesi nasıl yapılır?

    iOS 11 güncellemesi üç adımdan oluşuyor.

    Telefonunuzdan Ayarlar - Genel Sekmesine giriyorsunuz. İkinci aşamada ise Genel sekmesinden Yazılım Güncelleme sekmesine tıklayınız. Bu sekmede yeni yazılım aranacak. Son aşamada ise verilen uyarıyla birlikte yeni işletim sisteminin müsait olduğu bildirilecek. Onay vermeniz halinde ise iOS 11 güncellemesi gerçekleştirilecek.

    Tüm bu işlemlerin ardından iOS 11 güncellemesi için cihaz birkaç kez yeniden başlatılacak ve şifrelerinizi girdiğinizde son sürüm iOS 11 güncellemesini yüklemiş olacaksınız.

    Etiketler: ios 11 , apple , iphone , ios 11.0.1
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