iOS 10 rekor kırmak üzere

Geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen WDC'de Apple, iOS 10'un tüm aktif mobil cihazların %86'sına ulaştığını açıklamıştı. Android'e de taş atan Apple, açıklama sırasında Google'ın en yeni işletim sisteminin bir önceki Ağustos'ta yayınlanmasına rağmen sadece %7 dağılım oranında olduğunu, bunun da iOS 10'dan bir ay daha erken olduğunun altını çizmişti.

Bir kaç saat sonra Google resmi rakamlarını güncelledi ve Android 7.0 ve 7.1'in aktif cihazlarda %9.5 oranında yüklendiğini açıkladı. Haziran ayında toplam büyüme ile %11'e ulaştı.

Şimdi ise Apple, iOS 10'un ilerleme süreci için yeni bir açıklama yaptı. chip.com.tr'nin haberine göre Apple Developer sitesinde iOS 10'un %87 yüklenme oranına sahip olduğunu, %10'luk bir kısmın hala iOS 9 kullandığını, son %3'ün ise daha eksi sürümleri kullandığını belirtti.

Yeni işletim sistemi yayınlanmadan önce iOS 9'un rekoru %88'di. Apple yakın zamanda iOS 11'in dördüncü Developer Preview'ini yayınladı. Bu işletim sistemi sürümü ile iMessage, Siri, Photos, Control Center, Maps, çoklu işlev, Apple Pencil desteği ve diğer bir çok özellik gelişecek ve iyileşecek.