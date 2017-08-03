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    İntihardan vazgeçti eşinin önünde diz çöküp özür diledi

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 16:23Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 16:36

    Gaziantep'te intihar etmek üzere bir otoparkın 4’üncü katına çıkan şahıs psikolog tarafından ikna edildi. İntihardan vazgeçen şahıs, eşinin önünde diz çökerek özür diledi.

    Olay, bugün öğle saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otoparkın 4’üncü katından aşağıya sarkan vatandaşı gören çevre sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın bulunduğu bölgeye branda açarken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

    “Özür dilerim, Beni Affet’’
    Olay yerine çağrılan psikolog ve polis ekiplerince yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonrası intihar etmekten vazgeçen 34 yaşındaki 3 çocuk babası Yunus G., kendisini gözyaşları içerisinde izleyen eşi N.G.’nin önünde diz çökerek özür diledi.
    Öte yandan intihar teşebbüsünde bulunan Yunus G.’nin bulunduğu sokakta yaklaşık 100 kişi kaldırımlarda oturak durumu izlerken, bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile kayıt yaptı.

    Etiketler: son dakika , intihar , olay , karıkoca , evlilik , haber
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