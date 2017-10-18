İntihara eğilimli çocukların sayısında rekor artış

NSPCC verilerine göre intihara eğilimli çocukların yaklaşık yüzde 25’i intihar notu yazmış, değerli eşyalarını başkalarına vermiş ya da ölümlerini planlamış. NSPCC, gençlerin psikolojik danışmanlık almak için telefon hattını genelde pazartesi akşamüstleri aradığını ve genelde rehberlere internet üzerinden ya da e-postayla ulaşmayı tercih ettiklerini belirtti.

Derneğin çocuklara özel telefon hattının verdiği psikolojik danışmanlık servisini kullanan 295 bin kişinin yüzde 8’ini intihara eğilimli çocuklar oluşturuyor.

Çocuklarda intihar etme isteği 10 yaşına kadar inebiliyor ve her gün, telefon hattını arayan 62 çocuğa psikolojik danışmanlık veriliyor. Derneğin intiharı önlemek için yaptığı 22 bin 456 rehberlik seansında 2 bin 61 gencin ‘aktif olarak’ intihara eğilimli olduğu ifade edildi.

İNTİHARIN EŞİĞİNE GELMİŞ ÇOCUKLAR

Telefon hattının kurucusu Esther Tantzen, “Bugünün trajik istatistikleri çocuklara özel telefon hattının her zamankinden daha önemli olduğunu gösteriyor. Hatta bazılarına gerçekten yaşam ve ölüm arasında tutunacakları bir ‘yaşam hattı’ sağlıyor. Çocuk hattı 30 yıl önce kurulduğunda, hatırlıyorum da biri kalplerini kırdığı için intiharı düşünüyorlardı. Artık bizi arayan çocuklar akıl sağlığının yerinde olmadığını ve intiharın eşiğinde olduklarını söylüyorlar” diyor.

BÖYLE SAYILARLA HİÇ KARŞILAŞMAMIŞTIK

NSPCC CEO’su Peter Wanless de, “Çocukların sorunları karşısında çaresiz kaldıkları ve intihar etmeyi düşündükleri gerçeğini kabul etmeliyiz. Daha önce hiç böyle sayılarla karşılaşmamıştık ve bu bizim için bir ders olmalı. Çocuklar hayatın değerini anlamalı ve mutluluğun imkanını görmeli. Hayatlarında belli sorunlar varsa, bu sorunlar intihar düşüncelerini akıllarına getirmeden önce yardım alabilmeli” diye konuştu.