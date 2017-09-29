İntihar için köprüye çıktı, AK Partili vekil ikna etti

Setbaşı Köprüsü’ne çıkarak intihar girişimde bulunan Berker Filizsoy’u, evine giden AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, aracından inerek ikna etmeye çalıştı Bunalıma girdiğini ifade eden Filizsoy, “Annem, babam olmadığı için yaşamak istemiyorum. Benim evim bile yok. Sokaklarda kalıyorum. Ama polisler de yanlış anlıyor. Allah var. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.









Tekerlekli sandalyesi ile Filizsoy'un yanına giden ve kısa sürede ikna eden AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, “Bazen insanlar psikolojik bunalıma giriyorlar. Ben de buradan arabamla geçiyordum. Görünce dayanamadım. Biraz kendisi ile konuştuk. Devlet olarak üzerimize ne düşerse yapacağız, kendisine destek olacağız” dedi.



İntihara teşebbüs eden Berker Filizsoy polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.







