Interpol'ün canlı bomba listesinde 6 Avrupalı

Alman gazetesi Die Welt, Interpol'ün (Uluslararası Polis Teşkilatı) geçen mayıs ayında terör örgütü DEAŞ adına intihar saldırıları düzenleme potansiyeline sahip 173 kişinin isminin bulunduğu bir listeyi Avrupa ülkelerindeki emniyet teşkilatlarına gönderdiğini yazdı.

Listedeki 132 kişinin Irak, Kuzey Afrika, Körfez ülkeleri, Tacikistan ve Bangladeş'ten olduğu bildirildi. Listedeki altı kişi ise Avrupa vatandaşı olduğu belirtildi. Bu kişilerin Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Bosna'dan geldikleri ifade ediliyor.

ALMANYA BAĞLANTISI

Almanya'dan DEAŞ bağlantısı bulunan kişinin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinden 27 yaşında bir Alman vatandaşı olduğu bildirildi.

Söz konusu kişinin 2012 yılı sonbaharında önce Mısır, ardından Türkiye, son olarak ise Suriye'ye gittiği belirtildi. DEAŞ'ın temmuz ortasında sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bu kişinin Rakka'da öldüğünü açıkladığı kaydedildi.

Alman Emniyet Teşkilatı'nın gazetenin konuyla ilgili sorularını yanıtlamadığı bilgisine yer verildi.

LİSTEYİ ABD İNCELEDİ

Interpol'ün listesindeki isimlerin, Musul'da DEAŞ'e yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği ileri sürüldü. Die Welt'e göre Amerikan istihbarat servisleri bu listeyi inceleyerek Interpol'e gönderdi. Interpol'ün de söz konusu listeyi Mayıs ayında Avrupa'daki polis teşkilatlarına ilettiği kaydedildi.

Die Welt, Alman güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberinde IŞİD'in bu listedeki isimlerin bir kısmını intihar saldırıları düzenlemeleri için Avrupa'ya gönderme girişiminde bulunabileceği belirtildi.