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    Interpol'ün aradığı İngiliz kadın, Kütahya'da yakalandı

    Hürriyet Haber
    10.09.2017 - 20:29 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 20:31

    İngiltere'de karıştığı dolandırıcılık olayı nedeniyle Interpol tarafından aranan 43 yaşındaki Susan Marie Muscroft adlı kadın Kütahya'da yakalandı.

    Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İnterpol tarafından aranan İngiliz vatandaşı Susan Marie Muscroft'un Fatih Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi. Polisin eve yaptığı baskınla Susan Marie Muscroft yakalayarak gözaltına aldı.

    Dolandırıcılık, hırsızlık ve evrakta sahtecilikle suçlanan Susan Marie Muscroft, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

    Susan Marie Muscroft buradaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

    Etiketler: İnterpol , ingiliz , Susan Marie Muscroft
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