İnternetten terör içeri indirenlere 15 yıl hapis

YENİ düzenleme, mevcut yasayı, internetteki terör bağlantılı içeriği bir kereden fazla okuyan veya izleyenleri kapsayacak şekilde genişletecek. Düzenleme, akademisyenleri, gazetecileri veya meslekleri gereği bu tür içeriklere erişmek için ‘makul gerekçeleri’ olanları kapsamayacak. Düzenleme, terör bağlantılı içeriğe kazara veya salt meraktan bir kereliğine erişenleri de kapsam dışında bırakacak.

Mevcut yasada, bir teröristin işine yarayacak herhangi bir içeriği internetten indirmek, herhangi bir cihazda depolamak veya basmak suretiyle sahip olanlar 10 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

5 TERÖR SALDIRISI OLDU

Yeni düzenleme silahlı kuvvetler, polis veya istihbarat birimleri mensuplarına ilişkin bilgileri terör amacıyla yayımlayanlar için de 15 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta 22 Mart’tan bu yana meydana gelen biri başarısız beş terör saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan dördünü DEAŞ üstlenirken, diğer saldırıda teravih namazından çıkan cami cemaati hedef alındı.

Ülkede terör tehdit seviyesi aynı dönemde iki kere en üst basamak olan ‘kritik’e çıkarıldı ve polis güçleri ordudan hassas noktaların korunmasında yardım aldı.

Ülkede 2000 yılında yürürlüğe giren Terör Yasası’nda terörist olarak tanınan örgütlerin listesi yer alıyor. 70’i uluslararası, 14’ü Kuzey İrlanda bağlantılı 84 yapının yer aldığı listede, PKK ve bağlantılı terör örgütleri de bulunuyor.

18 YAŞIN ALTINA ASİT SATIŞI YASAKLANACAK

İçişleri Bakanı Rudd 18 yaşın altındakilere asit satışının da yasaklanacağını söyledi. Muhafazakar Parti konferansında konuşan Rudd, özellikle sülfürik asidin satışının, patlayıcı yapımında ve asitli saldırılarda kullanılabiliyor olması sebebiyle ciddi şekilde kısıtlanacağını aktardı. Bakan, aynı zamanda internet şirketleri ve medya platformlarına harekete geçin çağrısı yaptı ve ‘aşırıcı online içerikleri’ kaldırmalarını istedi.

Rudd, “Asit saldırılar tek kelimeyle korkunç. Hayatı boyunca devamlı ameliyat olmak zorunda kalan ve asla tam olarak iyileşemeyen kurbanların fotoğraflarını gördük. Birçok hayat mahvoldu” diye konuştu.

İngilterede kimyasal madde kullanılan saldırılarda 2012’den bu yana iki kat artış olduğu belirtiliyor.