İnternetten tanıştığı kadınlara iğrenç tuzak! 'Tecavüzü alışkanlık haline getirmiş'

İstanbul Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikâyetçi S.A. ve tutuklu sanık H.S. ile taraf avukatları katıldı.



'BANA TECAVÜZ ETTİ, ŞİKÂYETÇİYİM'



Şikâyetçi S.A., duruşmadaki ifadesinde sanık H.S. ile Facebook üzerinden tanıştığını belirterek şunları söyledi:

“Program yapımcılığı yapıyorum. Prodüksiyon şirketim var. Görüşmelerimizde kendisinin de yapımcı olduğunu, dönen bir projemle ilgili yardımcı olacağını söyledi. Kendisini Sarp Korkut Ağaoğlu olarak tanıttı. At çiftliği ve şirketlerinin olduğunu söyledi. Kendisine güvendim, önce bir kafede buluştuk. Bu konuları konuştuk. Daha sonra bir restorana yemeğe gittik. Balık restoranında yemek, rakı söylendi. Ancak rakıdan içemedim, lavaboya gittim, geri geldikten biraz içtim, ancak kadehim yarım dahi olmamıştı. Kendimi kaybetmeye başladım, o da koluma girerek, beni lokantadan çıkardı. Ondan sonra gelişen olayları tam olarak hatırlamıyorum. Sadece bir binaya çıktığımızı hatırlıyorum. Orada bana tecavüz etti. Ben kendimden geçmişim, daha sonra beni bırakıp gitmiş. Sürünerek kalktım, sadece cebimde arabanın anahtarı vardı. Çantam ve cep telefonum yoktu, alınmıştı. Çantamda 3 bin TL ve bozuk paralarım vardı. Şikâyetçiyim.”

'TELEFON VE PARASINI ALMADIM'

Tutuklu sanık H.S. de ifadesinde, S.A. ile internette tanışıp sohbet ettiklerini ve daha sonra buluşmaya karar verdiklerini belirterek, görüştüklerinde kendisini Sarp Korkut Ağaoğlu olarak tanıttığını kabul etti. Yeşilköy’de bir balık restoranda emek yediklerini ve alkol aldıklarını anlatan H.S., telefonla Ataköy’de günlük bir ev kiraladığını, gece S.A. ile kendi isteği ile ilişkiye girdiklerini iddia etti. H.S., "Telefonunu veya parasını almadım. Ben o gece zaten lokantada 1500 TL kadar hesap ödedim” dedi.

BAŞKA DAVALARI DA VAR

Daha sonra S.A.’nın kendisini aradığını iddia eden H.S., “Seni şikayet ettim. Paramı aldın, telefonumu çaldın, paramı ve telefonumu geri verirsen şikayetimi geri çekerim' dedi. Ben de ‘Adliye orada git şikayet et’ dedim. 8-9 gün sonra tekrar buluştuk ve restorana gittik. Bana şikâyetini geri alacağını söyledi. Para ve telefonunu almadığımı söylemiştim. Hakkımda 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir davam vardır, orada da bana iftira atılmıştır. Diğer sabıkalarım da mahkemeye gitmediğim için para cezası kesilmiştir, onlarla ilgilidir. Yaptığım suçlarla ilgili dosyalarda suçlamaları zaten kabul etmişimdir" diye konuştu.

SAVCI: 'TECAVÜZÜ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ'



Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Ercan Ateş, H.S.’nin sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kadınlara farklı isimlerle varlıklı işadamı olarak tanıtıp yakınlık kurduğunu belirtti. H.S.’nin tanıştığı kadınları bir eve götürüp zorla cinsel ilişkiye girme ve menfaat sağlama gibi eylemleri alışkanlık haline getirdiği kaydeden Cumhuriyet Savcısı Ateş, sanığın mağdur ile Facebook’tan iletişime geçerek samimi olduğunu, akşam yemeğine çıkıp alkol aldıklarını, mağdurun lavaboya gidip geldikten sonra içtiği alkolün etkisiyle kendisinden geçtiğini anlattı. H.S.’nin, günlük kiralık bir eve götürdüğü S.A.'ya cinsel saldırıda bulunduğu, sabah mağdur cep telefonu ve parasını çalarak ayrıldığını belirten Savcı Ateş, sanık H.S.’nin “Nitelikli cinsel saldırı” ve “Nitelikli hırsızlık” suçlarından 12 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.



Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, sanık H.S.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.