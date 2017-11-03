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    İnternetten kadın diye tanıştı erkek çıktı... Apartman boşluğunda dehşet dakikaları

    DHA
    03.11.2017 - 11:28 | Son Güncelleme:

    ADANA’da, 19 yaşındaki Tanış Ş. ve kardeşi 17 yaşındaki S.Ş., internet üzerinden kendilerini ’kadın’ olarak tanıttıkları 29 yaşındaki Mustafa K. ile buluştu. Kardeşler buluşma sırasında bıçak çekip, başında şişe kırdıkları Mustafa K.’nin bin 200 lirasını,2 cep telefonunu ve kol saatini gasp etti.

    Olay, 31 Ekim günü, merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmada çalışan Mustafa K.’ya kendilerini ’kadın’ olarak tanıtan Tanış Ş. ile S.Ş., Mustafa K. ile randevulaştı. Bir apartmanın boşluğunda buluştukları sırada Mustafa K., karşısında iki erkeği görünce korkup, kaçmak istedi. Kardeşler, başına şişeyle vurdukları Mustafa K’nin kol saatini, bin 200 lirasını ve 2 cep telefonunu gasp etti.

    Olayın ardından yaralanan Mustafa K., Adana Şehir Hastanesi’ne giderek, tedavi oldu. Yaralı adamın şikayetçi olması üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan kardeşler, sorgusunda, amaçlarının ders vermek ve korkutmak olduğunu söyledi. İşlemlerin ardından 2 kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: internet , Darp olayı
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