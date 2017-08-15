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    İnternetten satışa çıkarınca... Kaymakamlık geri aldı!

    Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)
    15 Ağustos 2017 - 16:54Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 17:01

    Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan kömürlerden alan M.K., 75 paket kömürü internette 750 TL’den satışa çıkardı. Akyazı Kaymakamlığı, M.K’da bulunan kömürleri alarak, ismini yardım listesinden çıkardı.

    Akyazı’da M.K. isimli kişi bir internet sitesi aracılığıyla 75 paket kömürü satışa çıkardı. Kömür çuvallarının üzerindeki ’satılamaz’ yazısı dikkat çekerken, M.K. satışa çıkardığı 75 paket kömürün tamamı için 750 TL, çuval olarak alınması halinde ise 12 TL istedi.

    İnternetten satışa çıkarınca... Kaymakamlık geri aldı

    M.K. gelen tepkiler üzerine ilanı geri çekti. Akyazı Kaymakamlığı, M.K’nın elinde bulunan kömürleri geri alırken, ismini yardım listesinden de çıkardı. Akyazı Kaymakamlığı’nın ayrıca M.K. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

    Etiketler: SAKARYA , kömür yardımı , internetten satış
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