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İnternetten fondöten alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Fondöten gibi mağazadan bile satın alırken dakikalar harcadığımız ve karar vermekte zorlandığımız bir ürünü internetten almak daha da zor bir iştir. Çünkü elinizde kolunuzda ya da yüzünüzde deneyip, bekleyip sonucu görme şansınız yoktur. Ancak diğer yandan da devir değişti ve internet ortamından ulaşılabilecek ürün sayısı mağazaları geçmiş durumda. Bu nedenle bu seçeneğe uzak kalmak yerine nasıl doğru fondöteni bulacağınıza odaklanmak çok daha iyi bir çözüm. Bu noktada ise size bir kaç önemli tavsiyemiz var.

Kaynak: Doğan Burda
14.09.2017 - 15:26

Cilt tipinizi belirleyin

Öncelikle olaya cilt tonunuzu belirlemekle başlayın. Çünkü günün sonunda mat ve körelmiş bir ürünle saatlerinizi geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle cildiniz öğlen saatlerine kadar bir hamsiden daha yağlı görünüyorsa ya da burnunuzun ya da yanaklarınızın etrafındaki pul pul kuruluklar yüz metre öteden seçiliyorsa öncelikli seçiminiz cilt tipinize göre olmalı. Eğer kuru bir cildiniz varsa nemlendirici temelli içinde cilt bakım formülleri bulunan bir fondöten olmalı. Bunun için ürünün içeriğine bakın ve E vitamini, hiyalüronik asit gibi bileşenleri arayın. Eğer yağlı bir cildiniz varsa matlaştırıcı ve düzeltici formülleri seçmelisiniz.

İnternetten fondöten alırken nelere dikkat etmelisiniz

Cilt tonunuzu öğrenin

Üç tip cilt tonu vardır: Sıcak, soğuk ve nötr. Altın ve daha koyu bir ten sıcak, serin bir pembe veya beyaz tenler soğuk ve ikisinin arasında bir tonunuz varsa da nötr olarak nitelendirilirsiniz. Bunu ruj deneyerek ya da altın gümüş takılar takarak öğrenebilirsiniz. Eğer turuncu tonlarında bir ruj cildinizi yumuşak gösteriyorsa altın tonlarına yakınsınız demektir. Eğer pembe bir ruj sizi daha parlak gösteriyorsa ise soğuk tonlara sahipsiniz. Tabii iki ruj da bana çok yakıştı derseniz şanslısınız çünkü nötr bir cilt tonuna sahipsiniz. Aynı şekilde altın rengi takılar sıcak ciltlere gümüş takılar ise soğuk ciltlere daha çok yakışır ve ciltlerine ışıltı katar. Siz de bu yöntemlerle cildinizin tonunu belirleyip bu tona uygun bir fondöten seçmelisiniz.

İnternetten fondöten alırken nelere dikkat etmelisiniz

Yorumları okuyun

Sizin beğendiğiniz ürünü emin olun ki sizden önce denemiş onlarca başka insan bulabilirsiniz. Bu nedenle bir ürünü beğendiğinizde hemen o ürünle ilgili başka insanların ne düşündüğüne bakın. Bu yorumlar size ürünün sertliği, tonu, cilt tipine uygunluğu konusunda önemli bilgiler verecektir. Bu nedenle farklı makyaj sitelerinden bu ürünleri bulun ve yorumları dikkatlice okuyun. Eğer ürünle ilgili YouTube vidosu varsa onları izleyin. Böylece uygulanışı ve sonucu hakkında daha net bilgi almış olursunuz.

İnternetten fondöten alırken nelere dikkat etmelisiniz

Daha önce kullandığınız ürünleri temel alın

Daha önce kullandığınız ve memnun kaldığınız ürünlerin isimlerine ve içeriklerine bakın. Beğendiğiniz yeni üründe bu içeriklere sahip mi ya da ürününüzün adına bir benzerlik taşıyor mu bunu kontrol edin. Açık, orta ve sıcak bej, porselen fildişi ve doğal fildişi gibi etiketler sizi yönlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca sıvı bir fondöten tercih etmek her zaman renkle oynama yapabilmek açısından avantajlıdır.

Son Güncelleme : 14.09.2017 - 15:28
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