İnternetten böbrek satışı böyle görüntülendi... 14 yıl hapsi isteniyor

2012’de geçirdiği trafik kazası sonucu bacağına komple platin takıldığı için çalışamayan ve maddi sıkıntı içine giren 28 yaşındaki Ertuğrul A., çaresiz kaldığı bir gün böbreğini internet üzerinden satışa çıkardı. 1,5 yıldır böbrek nakli bekleyen iki çocuk babası Rıdvan A. da internet üzerinden “Böbrek arıyorum” ilanı verdi.

Yaklaşık 3 ay sonra adının Galip olduğunu söyleyen bir kişi önce Ertuğrul A.’ya ulaşarak böbreğini 25 bin liraya alabileceğini söyledi.

Olumlu yanıt alan Galip isimli şahıs, bu sefer de 30 yaşındaki Rıdvan A,’ya ulaşarak böbreğini 60 bin liraya satmak istediğini söyledi.





KARDEŞİ GİBİ GÖSTERDİ

Galip isimli kişi, Ertuğrul A.’nın fotoğrafını alıp, böbrek nakli olacak olan Rıdvan A.’nın kardeşi Kenan A. adına sahte kimlik yaptırarak, Kenan A.’yı, abisi Rıdvan A.’ya böbrek verecekmiş gibi gösterdi. Böbreğini satmak isteyen Ertuğrul A., Kenan A. sahte kimliği ile böbreğini alacak olan Rıdvan A. ile birlikte Kadıköy’de özel bir hastanede önce testleri yaptırdı. Dokular uygun çıkınca da 20 Temmuz günü her ikisi nakil için hastaneye yattı. Bu sırada olayı an be an takip eden polis ekipleri, yaptıkları baskın ile böbrek satıcısı ile alıcıyı gözaltına aldı. Galip isimli aracı ise baskından kısa süre önce otelden ayrıldığı için yakalanamadı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ertuğrul A. ve Rıdvan A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, böbreğini satmak isteyen Ertuğrul A. ve böbreği almak isteyen Rıdvan A. hakkında, ‘Organ ticareti yapmak ve aracılık etmek’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 7 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı.