İnternetten alım satım yapanlar dikkat! Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli adım

İnternet sitelerine ilan verilerek birçok alım-satım, kiralama yapılıyor, gelir elde ediliyor. Evini, işyerini, otomobilini satan da var, kiralayan da var. İkinci el eşya alım satımı yapan da var. Bakan Ağbal, “Özel bir ekip ve birim kuruyoruz.



İnternet ortamında yapılan bütün ticareti anlık takip edeceğiz” diyor. Gözetleyen Maliye olduğundan, BBG evi yerine MBG (Maliye Bizi Gözetliyor) evi desek daha da doğru olacak sanırım...

Maliye Bakanı’nın eylüldeki bu açıklamasından sonra, Ekim’de yeni torba yasa meclise geldi. Ve torbadan MBG evinin yasası da çıktı böylece. Meclisteki torba yasa değişiklikleri ile Vergi Usul Kanunu’na ilaveler yapılıyor. (VUK Mük. Md. 257’ye) Yasa ile Maliye Bakanlığı yetki alıyor. İnternetten satış yapan işletmelerden ve/veya internetten ticaretin yapılmasını sağlayan, alıcı ve satıcıyı buluşturan işletmelerden düzenli olarak Maliye bilgi isteyebilecek. Bilgi içeriği; satış tutarı, alım satıma konu mal ve hizmet türleri, ilan veren satıcıların isimleri gibi detaylar da olabilecek.

Netice de şu anlaşılıyor: İnternet sitesinde evin satılık fiyatı 500 bin görünürken, tapuda satışı 300 bin göstermenin riski oldukça artıyor. Ya da bu örnek için; 200 bin liralık gizlenen gelir, kişi bazlı analizler yapılarak, ilandaki değerlerle tapudaki değerler karşılaştırılarak Maliye tarafından kolaylıkla tespit edilebilecek. Tespit edildikten sonra da; tabi ki aradaki farkın vergisi, cezalı olarak tahsil edilecek. Maliye, zaten son yıllarda banka kredisi tutarı ile tapuda görünen satış değeri arasındaki farkları kişi bazlı inceleyerek sonradan geçmişe yönelik cezalı vergi tahsil ediyordu. Şimdi; satış öncesi işlemler de, internetteki ilanlar da, satış-tapu değerleriyle karşılaştırılabilir, kontrol edilebilir hale getiriliyor.

YURT DIŞINDAN SATIŞ YAPAN ŞİRKETLERE VERGİ GELİYOR

2016 yılında yerli kredi kartlarıyla yurt dışından yapılan internet alışverişinin tutarı 5,4 milyar lira… Ve bu alışveriş her yıl artarak büyüyor. 2020’de 8 milyar liraya çıkacağı tahmin ediliyor. Ödeme Türkiye’den yapılıyor, kazanç yurt dışında kalıyor. Vergi ise alınamıyor.

Torba yasa ile yapılan MBG evi değişikliğinden yalnız internetten satış yapan sade vatandaş (gerçek kişiler) etkilenmiyor. Türkiye’den gelir elde edip, Türkiye’de vergi ödemeyen e ticaret platformları, e ticaret şirketleri için de önlemler var.

Tasarı ile; KDV Yasası’nda (Md.9’da) değişiklik yapılarak, Türkiye’de işyeri olmamasına rağmen Türkiye’deki-KDV mükellefi olmayan- gerçek kişilere elektronik ortamda hizmet sunanlara KDV beyanında bulunma ve vergisini de ödeme görevi yükleniyor. Yasa değişikliği ile uygulamaya yönelik düzenlemeler için Maliye Bakanlığı’na yetki de veriliyor. Daha önce Türkiye’den gelir elde etmesine rağmen bu e ticaret platformları ve şirketleri Türkiye’de işyerleri de olmadığından herhangi bir vergi ödemiyorlardı.

Yurt dışındaki firmaları vergilemeye yönelik maddenin gerekçesinde “Avrupa Birliği’ndeki uygulamalarına benzer şekilde verginin ödenmesi amaçlanmaktadır” denilerek, Avrupa Birliği uygulamalarına gönderme de yapılmış. Yasa değişikliğinin Resmi Gazete’ de yayımlanmasının ardından uygulamanın nasıl olacağına yönelik Maliye Bakanlığı’nca yapılacak açıklamalar konuyu daha da netleştirecektir.