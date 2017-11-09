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    İnternetten aldı, denemek isterken canından oldu

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 10:09 | Son Güncelleme:

    Adana'da yeni aldığı av tüfeğini denemek üzere atış yaparken kazara kendini vuran 51 yaşındaki Mehmet Fatih Özdemir, hayatını kaybetti.Adana'da tutukluk yapan av tüfeğini kontrol etmek isteyen kişi, silahın ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

    Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Koyuncu Mahallesi 8001 Sokak'ta meydana geldi.

    Birkaç gün önce İstanbul'dan ziyarete gelen Mehmet Fatih Özdemir, bir arkadaşının evinde oturuken, yeni aldığı pompalı av tüfeğini denemek için dışarı çıktı.

    Arkadaşının otomobilindeki av tüfeğini ambalajından çıkartan Özdemir, fişekleri doldurup havaya ateş etti. Bir el ateş alan silah tutukluk yaptı. Özdemir, tutukluluk nedenini bulmaya çalışırken, silah birden ateş aldı ve saçmalar yüzüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi.
    Mehmet Fatih Özdemir'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    SİLAHI İNTERNETTEN ALMIŞ

    Yakınları tarafından profesyonel avcı olduğu belirtilen Mehmet Fatih Özdemir'in kazara kendini vurduğu pompalı av tüfeğini, bir süre önce internetten satın aldığı öne sürüldü.

    Etiketler: internetten silah satışı
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