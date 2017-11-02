İnternette stressiz sörf!

Web’de sörf yapmak eğlenceli, basit ve sade olmalı: tarayıcıyı aç ve sitelerde gezin. Tabii gerçek bu kadar mutlu sonla bitmemekte: pencereler kendi kendine açılıp kapanıyor, reklam sayfaları ekranda beliriyor, donmalar, çökmeler ve en garibi de reklamların tercihlerinizi neredeyse sizden daha iyi biliyor oluşu. Tüm bunlara karşı sizi sadece güvenlik ve performans için doğru şekilde yapılandırılmış tarayıcı koruyabilir. Sadece bu yolla internetin vaat ettiklerini olması gerektiği gibi deneyimleyebilirsiniz.

İlk olarak tarayıcı seçimi. Windows’ta eninde sonunda kullanıcılar artısıyla, eksisiyle üç seçenek arasından birinde artık kılmakta: Firefox ve Chrome. Sadece Windows 10’da çalışan Microsoft Edge’de piyasanın %5’ine sahip. Aynı oranda kullanıcı da, yine Chrome motoruna sahip. Opera veya Vivaldi gibi egzotik seçeneklere yönelmekte. Cligz ve Tor gibi araçlar da Firefox’un modifiye edilmiş türleri.

World Wide Web’de korunaklı

Firefox, Chrome ve Edge minimum standartta web güvenliği sağlıyor. Bununla beklenen güncel tehditlere ve güvenlik açıklarına verilen gerçek zamanlı tepki güncellemelerin sağlanması- ki her sene yaklaşık 100 civarında güvenlik açığı belirlenmekte. Chrome ve Edge’in aktif koruma özelliği bulunmakta: belirli işlemleri varsayılan olarak çevrimdışı yürütmekteler. Firefox geliştiricileri ise işlemi tamamıyla bu sistemi geçiş yapmayı planlıyor. Tarayıcıların arkasındaki Microsoft, Google ve Mozilla gibi şirketler genelledikleri yeni teknolojilerini hizmet sağlayıcıları internete uyarlamadan önce tarayıcılarına entegre etmekte. Buna en iyi örnek şifreli HTTPS bağlantılarını ve güvenliği arttırıp, hızlandıran yeni TLS 1.3 Firefox ve Chrome’un şu anki sürümlerinde bu özelliği kendiniz etkin hale getirmelisiniz. Buna güzel bir ekte mümkün olduğunda şifreli bağlantıyı web sitelerine otomatik kuran Chrome ve Firefox için HTTPS Everywhere eklentisi. Kusursuz bir HTTPS bağlantısı ayrıca banka bilgileri ve mailler gibi giriş verilerinin saptanmasının da önüne geçer. Eğer şifreli hizmetleri sıklıkla kullanıyorsanız, ssllabs.com/ssltest adresinden HTTPS bağlantınızın kalitesini test edebilirsiniz.

Erişim verilerinin kaydedilişi ve saklanması

Detaylarda BSI’ın Firefox ve Chrome’a karşı pek de bir şikayeti bulunmamakta. Chrome’a yönelik çekincesi güvenilir olmayan Password Manager: kullanıcı erişim verilerini buraya kaydedebilmekte, fakat buradaki veriler korumamakta. Firefox’da Password Manager” Settings/ Security” altında etkinleştiriliyor. Araç ana parolayla, giriş verilerine ekstra bir koruma kalkanı sunuyor. Microsoft’un Edge’inde ise birçok tehdit belirlenmiş: Password Manager’a erişim korumasına ek olarak, HTTPS bağlantılarındaki kayıp sertifikalardan tutun da eklentilerin otomatik güncellemesine kadar birçok unsur kaygıya sebep olmakta. Eğer Chrome ya da Edge kullanıcısıysanız, LastPass gibi harici bir tarayıcı eklentisi kurmanız gerekmekte.