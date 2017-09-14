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İnternette kredili alışveriş dönemi

Hürriyet Haber
14.09.2017 - 22:33 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 22:33

Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitesi Hepsiburada, İş Bankası ile elektronik ticaret alanında bir ilke imza attı. ‘Anında Alışveriş Kredisi’ uygulamasıyla Hepsiburada’dan alışveriş yapan tüketiciler aynı anda İş Bankası’ndan kredi kullanabilecek. Bu işbirliği ile 750 TL ile 15 bin TL arasındaki alışverişe 48 aya varan taksit imkânı sağlanacak.

HEPSİBURADA ve İş Bankası’nın imza attığı işbirliği ile internet alışverişlerinde tüketicilere kolaylık sağlayan ‘Anında Alışveriş Kredisi’ adlı yeni bir ödeme sistemi hayata geçirildi. Türkiye’de bir ilk olan bu yöntemle İş Bankası müşterileri, Hepsiburada’dan yapacakları 750 TL ile 15 bin TL arasındaki alışverişlerini, siparişlerini verdikleri sırada 48 aya varan taksitle yapabiliyor. Banka müşterileri bu altyapı sayesinde alışveriş yaparken, kredi faizine ek bir ücret ödemeden 7 gün 24 saat anında kredi kullanabiliyor. İş Bankası bu çalışmanın arka planında ‘Uygulama Programlama Arayüzü’ teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde tüketiciler, Hepsiburada platformundan farklı bir siteye yönlendirilmeksizin, aynı platform içerisinde hem alışverişlerini tamamlama hem de alışveriş kredisi kullanarak ödeme yapma imkânı buluyor.

HIZLI VE GÜVENLİ ÇÖZÜM
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, yeni ödeme sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, e-ticaret sektöründe Türkiye’de bir ilk olan bu ödeme yöntemi ile banka olarak online alışveriş ve kredi ihtiyacını birleştirdiklerini vurguladı. Sezen, “İlk olarak Hepsiburada işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Anında Alışveriş Kredisi hizmetimiz hem alışverişlerinde dijital kanalları kullanan müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli bir çözüm sunuyor, hem de e-ticaret firmalarının satışlarına anında destek sağlayacak bir yenilik getiriyor” dedi.

İnternette kredili alışveriş dönemi

İLK ONLİNE PLATFORM
Hepsiburada Mali İşler Grup Başkanı Korhan Öz ise şunları kaydetti: “E-ticaret alanında müşteri deneyimini geliştiren ve etkileyen en önemli faktörler arasında kolaylık ve hız geliyor. Hepsiburada yeni hizmetleri müşterilerine sunarken, her zaman hayatları daha da kolaylaştırmayı hedefliyor. İş Bankası ile yaptığımız işbirliği ile Türkiye’de bireysel kredi ile alışveriş yaptıran ilk online alışveriş platformu olarak e-ticarette yeni bir çığır açıyoruz. Bu çok önemli yeniliği İş Bankası ile işbirliğinin bir sonucu olarak gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. İş Bankası’nın bu yeni ödeme sistemi sayesinde, Hepsiburada üzerinden alışveriş yapan İş Bankası müşterileri, hem alışverişini yapıyor hem de kolayca kredisini kullanmış oluyor. Üstelik bu işlemi, Hepsiburada sayfasındaki alışveriş deneyiminden ayrılmadan gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar.”

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE KREDİ NASIL ALINIR?
1-) Ödeme adımında alışveriş kredisini seçin: İş Bankası internet bankacılığı hesabından Hepsiburada üzerinden giriş yaparak krediyle ödeme sürecini başlatın

2-) Başvurunuzu tamamlayın: Bankanıza güvenli bir şekilde giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi kontrol edin ve size uygun vade seçeneği ile başvurunuzu tamamlayın

3-) Kredinize anında onay gelsin: Sepet tutarınız kadar ihtiyaç krediniz anında onaylansın. Size sadece alışverinizi tamamlamak kalsın.

Etiketler: Hepsiburada.com , iş bankası , gazetehaberleri
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