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    İnternette 500 TL'ye satılıyor! Ölüm hapı

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 06:09Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 06:12

    Yan etkisi nedeniyle yasaklı 10 TL’lik mide ilacını internette 500 TL’ye ‘düşük hapı’ diye satan Talat E. hakkında ‘insan hayatını tehlikeye sokmak’tan 5 yıla kadar hapis davası açıldı

    SAĞLIK Bakanlığı’nın eczanelerde satılmasını yasakladığı mide rahatsızlıklarında kullanılan ve yan etkisi hamilelerde ‘düşük’ olan ‘Cytotec’ isimli ilacın internetten satıldığını belirleyen İstanbul Eczacılar Odası, harekete geçti. Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre oda, Cytotec isimli ilacın satıldığı ‘düşükhapı’, ‘düşükhapısatış’, ‘düşükhapıbayi’, ‘düşükkürtaj’, ‘kürtajhapı’ adlı internet sitelerini, insan hayatını riske attığı için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet etti. Sitelerin ortak özelliği ise irtibat telefonunun aynı olmasıydı. Savcılık, telefon numarası üzerinden sitenin sahibine ulaştı. Sitelerin sahibinin evli ve 2 çocuklu Talat E. (41) olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Ankara ve Kırıkkale’de kafe işlettiğini belirten Talat E., ifadesinde internet sitelerindeki telefon numarasının kendisine ait olduğunu, ancak ilaç satmadığını söyledi. Savcılık, Talat E. hakkında ‘kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma’ suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Tutuksuz yargılanan Talat E., hâkim karşısına çıkacak. 

    Mide ilacı olan Cytotec’in “Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler” başlığında, “Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız Cytotec’i kullanmayınız. Düşüğe sebep olabilir” yazıyor. Sağlık Bakanlığı, 2012’de kürtaj ile ilgili yasa düzenlemesinin ardından ilacın satışını eczanelerde yasakladı. İlaç, hastanelerde yatan hastalara veriliyor.

    300-500 TL’YE SATILIYOR

    Fiyatı 10 TL olan Cytotec, internet sitelerinde 300-500 TL arasında satılıyor. İlaç elden, kurye ya da kargo yoluyla alıcıya ulaştırılıyor. Sitelerde yer alan telefonları arayan müşteriler WhatsApp’a yönlendirilerek görüşmeler buradan yapılıyor. “Kesin çözüm”, “Sağlıklı ve rahat bir şekilde kürtaj olmadan düşük yapacaksınız”, “Düşük yaptıran ilaç”, “Kürtajsız düşük hapı” gibi sloganlarla satış yapan siteler, ürünü yaşanan şehre göre aynı gün veya 2 gün içinde teslim ediyor.

    ‘ÖLÜMCÜL OLABİLİR’

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rıza Madazlı, ilacın “düşük yapılsın” diye kullanılmasının yasal olmadığına dikkat çekerek, “Gebeliği sonlandırmak istediğimiz durumlarda kurul kararıyla hastane koşullarında kullanılabiliyor. Bu ilacı illegal yollardan alıp kullananlarda ölüme neden olabilir. Hastanelerde doktor kontrolünde kullanılması gerekir” uyarısında bulundu.

    Etiketler: ilaç , düşük , hap
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