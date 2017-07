İnternet, televizyonu üçe katladı

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral :“Türk insanının internet bağımlılığı, alışveriş alışkanlığını da değiştiriyor. Bu değişimden dolayı online alışverişte sürekli rekor büyüme yaşanıyor”







İngiltere merkezli global sosyal medya ajansı We Are Social’ın araştırmasına göre, Türkler’in internette geçirdiği süre son bir yılda yüzde 60 artarak 6 saat 46 dakikaya ulaştı.

Günlük ortalama televizyon izleme süresi ise aynı araştırmaya göre sadece 2 saat 14 dakika.

We Are Social’ın 2017 Türkiye rakamlarına göre aktif internet kullanıcısı sayısı 48 milyon kişi. Yani, Türkiye nüfusunun yüzde 60’ı internete bağlı. Bu kitlenin yüzde 87’si internete düzenli olarak her gün giriyor. Haftada en az bir kez girenlerin oranı ise yüzde 9.

İnternette geçirilen sürenin 3 saat 1 dakikası sosyal medya kanallarına ayrılırken, en çok Youtube (%57) kullanılıyor. Facebook yüzde 56 ile Youtube’un hemen ardından gelirken, ağırlıkla tercih edilen diğer sosyal medya kanalları ise Instagram (%45) Twitter (%44) WhatsApp (%40) ve Messenger (%36) oluyor.

Bir yılda yüzde 60 arttı

400’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, We Are Social’ın 2016 Türkiye rakamlarında internette geçirilen sürenin 4 saat 14 dakika olduğunu anımsatarak şunları söyledi:

“Sadece bir yıl içinde internet bağımlılığımız yüzde 60 artmış durumda. Türk insanının internet bağımlılığı, alışveriş alışkanlığını da değiştiriyor. Bu değişimden dolayı online alışverişte sürekli rekor büyüme yaşanıyor. Düşünsenize günde 6 saat 46 dakikalarını internette geçiren 48 milyonluk bir kitle var. Bu kitle sürekli sosyal medya ve diğer kanallarda kendilerine ulaşmak için aktif bir çalışma içinde olan e-ticaret siteleri ile temas halinde. Doğal olarak her yıl önemli bir kitle, fiziki mağazalardan uzaklaşarak online mağzaların müşterisi konumuna geliyorlar.

Online alışverişin rahatlığı da bu değişimi hızlandırıyor. Yer ve zaman sınırlaması ortadan kalkıyor. 24 saat, dünyanın her yerinden alışveriş yapılabiliniyor. İnsanlar, çarşı, pazar gezmek yerine aradığı ürünün en uygun fiyatlısını birkaç saniye içinde karşılaştırma sitelerinde bulabiliyor; tatilini ve katılacağı etkinlikleri, fırsat sitelerini kullanarak çok ucuza getirebiliyor; ayrıca tüm bu alışverişlerini de Avantajix.com gibi alışveriş yaptıkça para veren siteler üzerinden geçerek ekstra kazançlar sağlıyorlar.”