İnternet sitelerine girenlerin bilgisayarları kripto para üretmek için kullanıldı

Hackerların zararlı kodları yerleştirmeyi başardığı sitelerin arasında İngiltere'deki bazı resmi siteler de bulunuyor.

Olayın anlaşılmasının ardından, etkilenen sitelerden biri olan İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi internet sitesini geçici olarak devre dışı bıraktı.

Güvenlik araştırmacısı Scott Helme'e göre hackerlar 4 binden fazla siteye bu kodları yerleştirmeyi başardı.

Sorundan bir arkadaşının girdiği sitede zararlı yazılım uyarısı aldığını söylemesi üzerine haberdar olduğunu anlatan Helme, zararlı yazılımın izini sürdüğünde bunun görme engelliler için kullanılan Browsealoud eklentisinden kaynaklandığını fark etti.

Eklentiyi yazan Texthelp şirketi de sorunun farkında olduklarını ve dört saat içinde sorunu çözdüklerini belirtti.

İnternet korsanları, bu sitelere girenlerin bilgisayarlarının işlem gücünü kullanarak Monero adlı bir kripto para birimi üretti.

Bitcoin'in rakiplerinden biri olan Monero'nun özelliği, parayı gönderen ve alan kişinin "takip edilemez" olması.