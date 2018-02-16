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    İnternet kullanıcıları 54 milyonu aştı

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:

    Türkiye’de internet kullanıcılarının sayısı yüzde 13 artarak 54.3 milyona erişti. Türkiye'nin sosyal medya kullanımında ise dünyada 13’üncü sırada bulunduğu belirlendi.

    Medyada inceleme yapan Interpress’in, We Are Social ve Hootsuite’in birlikte hazırladığı rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 81 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 67’sinin internet kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de internet kullanıcılarının sayısı yüzde 13 artarak 54.3 milyona erişirken aktif sosyal medya kullanıcı sayısının ise yüzde 6’lık bir artış göstererek 51 milyona ulaştığı belirlendi. Mobil kullanıcıların sayısı yüzde 5 oranında artarak 59 milyona ulaşırken mobilden sosyal medya kullanımında da yüzde 5’lik bir artış olduğu tespit edildi.

    SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA 13’ÜNCÜ SIRADAYIZ

    Rapora göre, sosyal medya kullanımında dünyada ilk sırada 3 saat 57 dakika ile Filipinliler gelirken, ikinci sırada Brezilya üçüncü sırada ise Endonezya’nın yer aldığı belirlendi. Türkiye’nin ise günlük ortalama 2 saat 48 dakika ile 13’üncü sırada bulunduğu anlaşıldı.

    DÜNYADA EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL AĞLAR

    Dünyada en fazla kullanılan sosyal ağlar incelendiğinde ilk sırada 2.17 milyar kullanıcı ile Facebook yer alırken, 1.5 milyar kullanıcısı olan Youtube ikinci, 1.3 milyar kişinin kullandığı WhatsApp’ın ise üçüncü sırada olduğu belirlendi. Son dönemde yükseliş gösteren Instagram’ın ise 800 milyon kullanıcıya sahip olduğu tespit edildi.

    Etiketler: internet , teknoloji , bilim
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