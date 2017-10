İnternet kotasına dakika hesabı

Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı Serpil Timuray liderliğinde hayata geçirilen yeni stratejiyle yeni teknolojiler ve dijital servislerin toplumsal dönüşümde önemli rol üstlenmesi ve bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Vodafone bunun ilk adımı olarak farklı bir tarife paketini açıkladı. Ön ödemeli hatlarda sunulan yeni tarife paketinde arama ve internet kotası dakika olarak hesaplanıyor. Kullanıcıların yaptığı arama ve veri trafiği satın alındıkları paketlerden düşüyor. Hem yurtiçi aramalarda hem de yurtiçi mobil internette kullanılabilen bu paket kapsamında yapılan yurtiçi her yöne aramalar ve yurtiçi mobil internet kullanımı aynı kotadan düşüyor. Örneğin; 750 dakika hakkı olan bir abone, 10 dakika mobil internet kullanımı yaptıktan sonra yurtiçi her yöne aramalarda ve yurtiçi mobil internette kullanabileceği 740 dakikası kalıyor. Abone daha sonra 20 dakika arama yaparsa, yine aynı kotadan düşüyor ve yurtiçi her yöne aramalarda ve yurtiçi mobil internette kullanabileceği 720 dakikası kalıyor.

36 ÜLKEDE YAPILDI

Yeni stratejinin Türkiye toplantısında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, değişikliğin 36 ülkede yapıldığını belirterek, “Gelecek hakkında iyimser olmak için pek çok nedenimiz olduğuna inanıyoruz. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan inovasyonlar toplumsal gelişimi son derece olumlu yönde etkiliyor” dedi.