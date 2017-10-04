İnternet faturaları kuruş kuruş artacak

TÜRKİYE, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılan zammı tartışırken, cep telefonlarından alınan Özel İletişim Vergisi’ne (ÖİV) yapılan zam da gündeme damga vurdu. Bu zam kapsamında data ve internetten yüzde 5 oranında alınan ÖİV, 2018 itibariyle yüzde 50 zamlanarak yüzde 7.5’a çıkarıldı.

Ancak cep telefonu aramalarında yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 alınan ÖİV ise yüzde 7.5’a indirildi. Abonelerin kafasında ise tek bir soru var. O da ÖİV’de yapılan bu değişiklik, faturaları nasıl etkileyecek?

20 KURUŞTAN BAŞLIYOR

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone abonesi olan 3 farklı kullanıcılarını faturalarını mercek altında aldık. 78 TL’lik faturaya sahip olan bir abone değişiklik öncesinde arama için 1.36 TL, internet için ise 2.79 TL ÖİV ödüyordu. Yani toplamda 4.15 TL. Yapılan değişiklik sonrasında bu rakam 4.59 TL’ye çıkıyor. Yani söz konusu tüketici 44 kuruş daha fazla ödeyecek. Dolayısıyla faturası da 78.44 kuruşa çıkıyor. Diğer bir örnekte ise abonenin ÖİV değişikli öncesi faturası 135.40 TL olarak kesilmiş. Bu rakamdan abone arama ve internet için 7.39 TL ÖİV ödemiş. Değişiklik sonrasında ise abonenin ödediği vergi 31 kuruş artacak ve 7.70 TL’ye çıkacak. Faturası da 135.71 TL olarak belirlenecek. Diğer bir operatörün abonesi ise geçen ay için 71.30 TL fatura ödemiş. Bu rakam içindeki vergi bedeli 3.96 TL. Yapılan değişiklik sonrasında bu rakam 21 kuruş artarak 4.17 TL’ye ulaşacak. Faturası da 71.51 TL olarak gerçekleşecek.

7.2 MİLYON TL EK

Paylaşılan örneklerden görüldüğü üzere tek bir tüketicinin faturası bile onlarca kuruş artacak. Milyonlarca tüketiciden bu kuruşlar devletin kasasına milyonlar olarak girecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2017 yılı ilk yarısındaki raporuna göre Türkiye’de makineler arası iletişim hariç yaklaşık 72 milyon mobil iletişim abonesi bulunuyor. Söz konusu abonelerin en düşük sınırlardan biri olan 10 kuruş civarında vergi ödemesi bile devletin bu sektörden aldığı vergiyi ciddi derecede arttırıyor. Basit bir hesapla 10 kuruşluk bir vergi devlete tam 7.2 milyon TL daha fazla gelir sağlayacak.

ASIL ARTIŞ SABİTTE

ÖİV değişikliği ile yaşanacak artış sadece mobil abonelerle sınırlı değil. Sabit internet aboneleri de ÖİV’ye yapılan yüzde 50 zamdan olumsuz olarak etkilenecek. Yine bir tüketicinin aylık 75.20 TL’lik faturasından hesabımızı yapalım. Değişiklik öncesi 3.06 TL’lik ÖİV alınıyordu. Yeni dönemde ise bu rakam 4.50 TL’ye yükselecek. Yani kullanıcılar yeni dönemde 1.5 TL’den başlayan rakamlarla daha fazla vergi ödeyecek. BTK raporlarına göre ise yaklaşık 11 milyon sabit internet abonesi bulunuyor. Abone başına ortalama 1.5 TL’lik bir artış ise devletin kasasına 16.5 milyon TL’lik ek bir gelir sağlayacak.

TELSİZ KULLANIM ÜCRETİ KAFA KARIŞTIRACAK

TORBA yasaya göre artık operatörlerden aylık net hasılatlar üzerinden yüzde 5 oranında telsiz ücreti alınacak. Şu anda ise üç operatörden eşit şekilde abone başına yıllık 19.68 TL’lik telsiz kullanım ücreti alınıyor. Ve operatörler de bunu tüketicilerin faturalarından aylık olarak 1.64 TL olarak tahsil ediyor. Ancak üç operatöründe aylık ciroları üzerinden telsiz ücreti ödeyecek olmaları kafaları karıştır. Çünkü operatör farklı farklı ciro elde ediyorlar. Telsiz kullanım ücretini abonelerine yansıtacaklarsa yükse cirolu operatörün aboneleri bu durumda dezavantajlı hale gelecek.