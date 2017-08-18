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    Internet Explorer'ın eski sürümünü kullananlara kötü haber

    chip.com.tr
    18 Ağustos 2017 - 07:50Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 07:50

    Microsoft'un mağaza hizmeti, eski tarayıcıların büyük kısmını silip atıyor!

    Microsoft Company Store, genel olarak şirketin çalışanlarına ve mezunlara hizmet sağlayan, indirimli ürünler satan bir mağaza. Bu mağazada giysi, aksesuar, kırtasiye ve çeşitli diğer ürünler satılıyor. Ancak mağaza sadece şirket çalışanları için özel değil, yani herkes siteyi ziyaret edip alışveriş yapabilir.

    Sitede en son yayınlanan bir uyarı mesajına göre, 1 Eylül'den itibaren web sitesine Internet Explorer 10 gibi bazı eski tarayıcılardan erişmek imkansız olacak. Uyarıda tam olarak "Explorer 10 ve öncesi" tarayıcıların desteklenmeyeceği yazıyordu. Bu da 2012 öncesi tarayıcı sürümlerinin siteye erişemeyeceği anlamına geliyor. Ancak iOS 5'e ait Safari'nin bu kuraldan muaf olduğu söyleniyor.

    Şu anda siteye erişebilen en eski tarayıcılar şunlar:

    Microsoft Edge
    Internet Explorer 11, 2013'de yayınlandı
    Google Chrome 22, 2012'de yayınlandı
    Mozilla Firefox 27, 2013'de yayınlandı
    Safari 7, 2013'de yayınlandı
    iOS 5, 2011'de yayınlandı

    Etiketler: microsoft , internet explorer , edge , web tarayıcı
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