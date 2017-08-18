Internet Explorer'ın eski sürümünü kullananlara kötü haber

Microsoft Company Store, genel olarak şirketin çalışanlarına ve mezunlara hizmet sağlayan, indirimli ürünler satan bir mağaza. Bu mağazada giysi, aksesuar, kırtasiye ve çeşitli diğer ürünler satılıyor. Ancak mağaza sadece şirket çalışanları için özel değil, yani herkes siteyi ziyaret edip alışveriş yapabilir.

Sitede en son yayınlanan bir uyarı mesajına göre, 1 Eylül'den itibaren web sitesine Internet Explorer 10 gibi bazı eski tarayıcılardan erişmek imkansız olacak. Uyarıda tam olarak "Explorer 10 ve öncesi" tarayıcıların desteklenmeyeceği yazıyordu. Bu da 2012 öncesi tarayıcı sürümlerinin siteye erişemeyeceği anlamına geliyor. Ancak iOS 5'e ait Safari'nin bu kuraldan muaf olduğu söyleniyor.

Şu anda siteye erişebilen en eski tarayıcılar şunlar:

Microsoft Edge

Internet Explorer 11, 2013'de yayınlandı

Google Chrome 22, 2012'de yayınlandı

Mozilla Firefox 27, 2013'de yayınlandı

Safari 7, 2013'de yayınlandı

iOS 5, 2011'de yayınlandı