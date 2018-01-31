İnternet devlerine KDV dönemi

Düzenlemenin nasıl uygulanacağına ilişkin tebliğ de dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, elektronik hizmet sunucuları tarafından tüketicilere yapılan satışlar için KDV ödenecek.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Tebliğe göre, hizmet sunucular KDV beyannamesini elektronik ortamda verecek. Bu hizmeti sunanlara Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti verilecek. İlk kez verilecek beyannameden önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.digitalservice.gib.gov.tr adresindeki formu doldurmaları gerekecek. Elektronik hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyeti kapsamında bulunanlar için sundukları hizmetlerin tabi olduğu oranda KDV hesaplayacak. Hesaplanan vergi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla Türk Lirası cinsinden bildirilecek. Bedelin döviz olarak hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği günkü Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek.