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İnternet devlerine KDV dönemi

Neşe KARANFİL/ANKARA
31.01.2018 - 23:41 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’DE mükellef olmayanların şirketlerin internetten yaptığı satışlardan artık Katma Değer Vergisi (KDV) alınacak. 28 Kasım 2017 tarihinde çıkarılan 7061 sayılı torba yasayla getirilen bir düzenleme ile Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar elektronik ortamda sundukları hizmetler için KDV ödemeleri yükümlülüğü getirilmişti.

Düzenlemenin nasıl uygulanacağına ilişkin tebliğ de dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, elektronik hizmet sunucuları tarafından tüketicilere yapılan satışlar için KDV ödenecek.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Tebliğe göre, hizmet sunucular KDV beyannamesini elektronik ortamda verecek. Bu hizmeti sunanlara Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti verilecek. İlk kez verilecek beyannameden önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.digitalservice.gib.gov.tr adresindeki formu doldurmaları gerekecek. Elektronik hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyeti kapsamında bulunanlar için sundukları hizmetlerin tabi olduğu oranda KDV hesaplayacak. Hesaplanan vergi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla Türk Lirası cinsinden bildirilecek. Bedelin döviz olarak hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği günkü Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek.

Etiketler: gazetehaberleri
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