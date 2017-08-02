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İnternet devinden çok önemli açıklama: Satış için son görüşmeler...

Hürriyet Haber
02 Ağustos 2017 - 09:58Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 09:58

Amatör müzisyenlerin göz bebeği SoundCloud ne yazık ki rekabet ile baş edemediği için satılmanın eşiğine geldi.

Zaten uzun zamandır zor günler geçiren şirket işten çıkarmalar ve ekonomik zorluklarla uğraşıyordu. Yakın zamanda yapılan duyuruda şirket, hisselerin satışı için yapılan görüşmelerde son aşamaya gelmek üzere.

Amatör sanatçıların sesini duyurması için büyük bir fırsat olan SoundCloud, amatör sanatçılara verdiği önemden dolayı rakipleri kadar geniş bir portföy oluşturamayınca zor günler de gecikmedi. Geçtiğimiz günlerde 173 kişinin işine son veren şirketin yaptığı bu hamle de yaşadığı sıkıntıların içinden çıkması için yeterli olmamıştı.

Kısa zaman önce Spotify tarafından 1 milyar dolar teklif edilen, Google tarafından da 500 milyon dolar ile pazarlığa başlayan SoundCloud, bunlar hariç iki yatırım şirketiyle görüşmelere başladı. Kısa zaman içinde satışı gerçekleşecek gibi görünen SoundCloud'un hangi yatırımcıya hangi fiyattan satılacağı konusunda da merak artıyor.

AYLIK 175 MİLYON KULLANICI

SoundCloud çevrim içi müzik hizmeti olsa da amatör çalışmalara daha çok önem veriyor. DJ projeleri, demolar hatta amatör sanatçıların henüz ham haldeki besteleri geniş bir kitleye ulaşıyor. Aylık 175 milyon kullanıcısı olan platformda 10 milyon civarında da içerik üretici bulunuyor. Bir süre önce SoundCloud Go adında bir abonelik sistemi de hayata geçmişti.  

Etiketler: SoundCloud , spotify , SoundCloud kapanıyor mu , SoundCloud satış
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