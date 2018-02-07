İnternet denetimleriyle ilgili kritik açıklama: Sansür değil düzenleme

BİLGİ Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği “Güvenli İnternet Günü”ne katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, programın sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arslan, RTÜK’e Netflix, Youtube gibi internet üzerinden yayın yapan kanalları denetleme yetkisi veren ve Meclis’e sunulan torba yasa tasarısıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “Gerçek hayatta her ne suç ise sanal hayatta da aynı şeyler suç. ‘Ben sanal hayatta işlem yapıyorum, suç işleme özgürlüğüm var’ deme şansımız yok. Özgürlüğümüz nereye kadardır. Başkalarının hayatına müdahale ettiğimiz sınıra kadardır. Özgürlükler sınırsız değildir. Nitekim, gerek televizyon yayıncılığında gerek radyo yayıncılığı konusunda milli güvenliğimize ve ahlaki değerlerimize yönelik bir yanlışlık yapılıyorsa, bununla ilgili tedbir almak durumundayız.”





TV’LERDE SANSÜR MÜ VAR

Bakan Arslan, şöyle devam etti: “Bugün televizyonlarda sansür mü var? Her program yayınlanabiliyor. Herkes hakkaniyet ve ülkemizin değer yargıları ölçüsü çerçevesinde yayınlarını yapıyor. Hiçbir şekilde hiçbir yayın engellenmiyor. Nereye kadar; bir yanlış yayın, ülkemizin milli güvenliğine, insanlarımızın değer yargılarına zarar verecek bir yayın yapılıyorsa o zaman müdahale ediliyor. İnternet üzerinden yapılan televizyon yayınlarında herhangi bir düzenleme olmamasından kaynaklı, insanlar burada yanlışlık yapabiliyorlar. Bizim amacımız burada bir yasal düzenleme getirmek ve yanlışlığın önüne geçmek. Kesinlikle hiç kimsenin yaptığı doğru yayına müdahale etmek değildir. Televizyon yayıncılığında her ne ki yapılıyorsa, aynı şeyin internet yayıncılığında da yapılabilmesini istiyoruz. Bunun dışında bir yanlışlık varsa da, elbette o yanlışlığın da engellenmesi gerekir. Nitekim, getirilen düzenlemenin amacı budur. Başka amaçlar çıkartıp, sansür getiriliyor demek kadar da yanlış bir şey yoktur.”

YAYIN İÇİN LİSANS ALINACAK

Meclise sunulan torba tasarıda internet yayınlarına ilişkin bulunuyor. Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar’ın internet üzerinden yaptığı yayınlara önlem amacıyla hazırlanan ve tartışmalara neden olan düzenlemeye göre, yurtdışından veya yurtiçinden, Türkçe olan veya olmayan, internet ortamında düzenli olarak yapılan tüm sesli ve görüntülü yayınlar RTÜK’ün denetim kurallarına tabi olacak. İnternet yayınları için önce yayın lisansı alınacak. Lisans almak için yüklü miktarda ücretin yanı sıra, MİT ve Emniyet’in güvenlik soruşturmasından geçmek gerekecek. Lisans ile izin verilmiş internet yayınları, RTÜK tarafından içerik denetemine tabi tutulacak. Denetimden geçemeyen yayının lisansı iptal edilebilecek, içeriklerin ayıklanması veya erişim engelleme kararı alınabilecek, alınan kararlar sulh ceza hâkimlikleri kararı ile uygulanacak.

SÖZÜNÜ KESEN ROBOT UZAKLAŞTIRILDI

BİLGİ Teknolojileri Kurumu’nun düzenlediği Güvenli İnternet Günü programında sunum yapan robot, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın sık sık sözünü kesince Arslan, görevlilere seslenerek, müdahale edilmesini istedi. Güvenli İnternet Günü nedeniyle tüm dünyayla aynı anda Ankara’da da düzenlenen etkinliğin sunumunu Türk mühendisler tarafından geliştirilen IGABOT yaptı. Bakan Ahmet Arslan’ı, konuşmasını yapmak üzere sahneye davet eden IGABOT, konuşma sırasında sık sık araya girdi. Robotun birkaç kez üst üste sözünü kesmesi üzerine Arslan, görevlilere seslenerek, “Robotun kafası karıştı. Buraya mı hitap edeyim, oraya mı, doğrusu benim de kafam karıştı. Robotu kim kontrol ediyorsa gereğini yapsın lütfen” dedi. Bunun üzerine robot uzaktan kontrol edilerek sahneden uzaklaştırıldı.