İnternet baronu Türkiye'de

TELEKOMÜNİKASYON dünyasının bel kemiğini ‘Tier-1’ adındaki operatörler oluşturuyor. İnternetin baronları olarak ifade edilen bu şirketler, bir ülkedeki operatörü diğer bir ülkedeki operatörle birbirine bağlıyor. Başka bir deyişle internetin kalbini Tier-1 operatörler oluşturuyor. Bu operatörler, özellikle internet kullanıcılarının farklı ülkelerdeki içeriklere daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. En büyük internet baronu olarak bilinen ABD merkezli ‘Level 3’ adındaki şirket ise Turkcell ile anlaşarak, Türkiye’yi bölgedeki merkez noktası haline getirdi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “2008’de bu baronların Türk internetini daha etkin bir biçimde taşımaları için Türkiye’ye gelmelerini kendimize hedef olarak koymuştuk. Deutsche Telekom, KPN, Tata Communications, GTT, Telekom Italia gibi küresel operatörlerle işbirliklerine imza attık. Interoute, Telekom Austria, Oteglobe, Mednaitulus gibi bölgenin önemli fiber geçiş (transmisyon) altyapılarıyla da önemli anlaşmalar gerçekleştirdik. Level 3 de en önemli adımızdan biri oldu” dedi.

TÜRK DİZİLERİNE HIZLI ULAŞIM

Anlaşma kapsamında dünya çapındaki tüm kullanıcıların Türkiye’de üretilen bilgiye daha hızlı ulaşabileceğine dikkat çeken Erkan, şunları söyledi: “Türkiye’de üretilen içerikler ciddi maliyetlerle uluslararası servis sağlayıcıların veri merkezlerinde tutuluyordu. Yurtdışına gönderilen içerik ve verilen dövizler yüzünden cari açık artıyor, Türkiye’de içerik barındırma hizmetlerinin de gelişmesi imkânsız hale geliyordu. Level 3, dünya üstündeki operatörlerin yaklaşık yarısına direkt olarak erişim sağlayarak, dünya üstünde kullanımda olan IP adreslerinin de üçte birinden fazlasına sahip durumda bulunuyor. Anlaşma sayesinde sadece Türkiye’nin değil, komşu ülkelerin de yarattığı içerikler Turkcell Superonline ile yapılan anlaşma kapsamında daha geniş kitlelere daha hızlı erişilebilir hale gelecek. Dolayısıyla Türk içerikleri daha yüksek gelir elde edebilecek. Bu başarı da bizim kadar tüm dünyanın takip etmek istediği içerikleri oluşturan başta Türk dizi yapımcıları olmak üzere tüm içerik üreticilerinin de çok büyük bir payı ve emeği var.”

Yaptıkları anlaşmaların diğer ülkeler içinde önemli olduğunu söyleyen Erkan, “Çevre ülkelerin de internet içerikleri dünyaya Türkiye üstünden açılmasını sağladık. Kafkasya ve Ortadoğu ülkeleri dünyaya açılmak için Türkiye altyapılarını kullanmaya başladı. Gürcistan, Irak ve İran veri trafiğinin önemli bir kısmını Turkcell Superonline fiber altyapısı üzerinden taşıyarak Avrupa’ya ulaştırıyor. Uluslararası veri bağlantılarımızın kapasitesini 3.5 terabit’in üzerine çıktı” dedi.

AKILLI ENERJİ DÖNEMİ

TURKCELL ve Siemens, enerji verimliliğini arttırmaya yönelik dijital servis çözümlerini birlikte sunmak için ilk adımı attı. İmzalanan protokolle Siemens’in yazılım geliştirme gücü ile Turkcell’in mobil dijital servislerdeki uzmanlığını bir araya getirilecek. Stratejik işbirliği öncelikli olarak bireyler ve kurumlar için uzaktan izleme ve kontrol sistemlerini içerecek dijital servis çözümleri, enerji tüketimini kontrol altına almayı ve verimliliği arttırarak enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. İlk etapta, konutlar, endüstriyel tesisler, özel binalar ve kamu binalarında yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlanacak. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “İşbirliğinin temelinde enerji verimliliğine yönelik çözümlerle Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmak yatıyor” dedi.