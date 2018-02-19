İnternet bağlantınız yavaşsa hemen bunları yapın!

İyi bir bağlantıya ihtiyacınız olduğu anda internetin çökmesi veya adeta sürünmeye başlaması, hiç de az yaşanan bir durum değil. Dışarıda gidecek bir yer veya bir restoranın telefon numarasını ararken durmadan dönen yüklenme işaretlerini görmek, tam bir kabus. Ama aşağıdaki özel Android uygulamalarını kullanıyorsanız, kötü bağlantının üstesinden kolayca gelebilirsiniz!

Google Go

Sadece 5MB boyutundaki bu uygulama, özellikle düşük bağlantı hızlarında internette dolaşmanıza yardımcı oluyor. Çok konuşulan konuları listeleyen uygulama, istediğinizi keşfetmenizi sağlıyor. Google Go, sesli arama işlevi de sunuyor..

Datally

Datally, veri tüketimini izlemenizi ve denetlemenizi sağlıyor. Uygulama sayesinde saatte, günde, haftada veya ayda ne kadar veri kullandığınızı görebiliyorsunuz. Uygulama, bunlara dayanarak size tasarruf ipuçları da veriyor.

Opera Max

Opera Max, veri tüketimini azaltmayı hedefleyen ücretsiz bir VPN hizmeti. Opera Max etkin hale getirildiğinde işletim sistem seviyesinde çalışıyor. Şifreli olmayan her bağlantı Opera'nın sunucularından geçiyor ve burada sıkıştırılıyor. Böylece her uygulama için veri tasarrufu moduna girmenize gerek kalmıyor.

Facebook Lite

Facebook Lite, Facebook'un mobil web sayfasının geliştirilmiş bir sürümü. Uygulama, temel işlevlerin neredeyse tümünü sunuyor. Adından da anlaşılacağı üzere Facebook Lite'ın amacı, cihazınızın kaynaklarını ve veriyi dikkatli harcamak.

Messenger Lite

Messenger'ın şişkin bir uygulamaya dönüştüğünü Facebook mühendisleri bile kabul ediyor. Bu yüzden internet bağlantınız kötü olmasa bile Messenger Lite, çok iyi bir alternatif. Uygulamanın içerisinde reklam, promosyon, hikaye ve sizi chat bot'lara çekecek şeyler bulunmuyor.





Skype Lite

Skype Lite sadece Hindistan'a sunulsa da, APK dosyasını indirerek kullanmanız mümkün. Yavaş ağlarda çalışacak biçimde tasarlanan Skype Lite, 2G hızında bile sesli görüşmeler yapmanıza izin veriyor.

YouTube Go



YouTube Go, videoları indirip, internet bağlantısına gerek kalmadan arkadaşlarınızla paylaşmanız için tasarlanmış bir uygulama. Paylaşım için arkadaşınızın YouTube Go'yu yüklemiş olması yeterli.



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