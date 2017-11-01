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    İnternet Almanya’da hızlanıyor

    BERLİN
    01.11.2017 - 12:25 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın 50 kente yapılan yatırım sonunda internet kullanıcıları perşembeden itibaren daha hızlı bağlanabilecek.

    TELEKOM’dan yapılan açıklamada 3 milyon 500 bin hanenin hızlı internete geçeceğini duyuruldu. Hamburg, Berlin, Köln, Nürnberg ve Leipzig'in de aralarında bulunduğu kentlerde yaşayanlar hızlı internetten yararlanabilecek. Yatırım sonucu internetin hızı 100 megabite kadar çıkarıldı. Telekom müşterilerine, hızlı internetten hangi sokak ve binaların faydalanabileceğinin öğrenilmesi için Telekom’un internet sayfasında kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Telekom Almanya genelinde bir süreden beri altyapıya yatırım yapmış ve yeni kablolar döşemişti.

    Etiketler: hız
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