Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Internet ağınıza yabancıların sızmasına izin vermeyin

Internet ağınıza yabancıların sızmasına izin vermeyin

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

“Wi-Fi kontrollü cep fenerimden ne tür bir hassas veri çalınabilir" Ya da buzdolabımdan? Ya da dijital fotoğraf çerçevemden? Veya akıllı televizyonumdan? Ocak ayında ortaya çıkan ve Intel, AMD ile ARM işlemcilerini etkilediği belirtilen güvenlik açıklarını mercek altına alan ESET Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Righard Zwienenberg, bu soruları irdeledi. Zwienenberg, akıllı ev izleyici özelliği sayesinde ev ağındaki yabancıların tespit edilebileceğini söyledi.

Intel, AMD ve ARM işlemcilerini etkilediği belirtilen ve 3 Ocak 2018 tarihi itibarıyla dünya gündeminde yerini alan Spectre ve Meltdown açıkları, yeni soruların sorulmasını da beraberinde getiriyor. ESET Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Righard Zwienenberg’e göre özellikle ARM işlemcileri, neredeyse herkesin sahip olduğu birçok internet bağlantılı IoT cihazda kullanılıyor: “ARM’ye göre onlar halihazırda bir trilyon (rakamla 1.000.000.000.000) cihazı ‘koruyorlar’. Ancak örnek olarak, ARM CPU'ların tümü bir saldırıdan etkilenmese, bu oran yüzde 0.1 bile olsa, hala etkilenen milyarlarca (rakamla 1.000.000.000) cihaz olduğu anlamına geliyor.“

Righard Zwienenberg, sorgulamalarını şöyle sürdürüyor: ”Peki Wi-Fi kontrollü cep fenerimden ne tür bir hassas veri çalınabilir. Ya da buzdolabımdan? Ya da dijital fotoğraf çerçevemden? Veya akıllı televizyonumdan? Cevap basit: Wi-Fi şifrenizi, fotoğraflarınızı, Netflix kullanıcı bilgilerinizi düşünün. Günümüzde insanların IoT cihazlarında depoladığı pek çok bilgi var. Ne yazık ki bu cihazlara erişmenin de birçok yolu var.

Ağınızda kim var?

Ev ağınızda kaç adet intenet bağlantılı cihaz (IoT aygıtı) olduğunu biliyor musunuz? Muhtemelen bilmiyorsunuz. Hatta evinizde var olduğunu bilmediğiniz bazı cihazlar dahi olabilir. Güncel Akıllı Ev izleyici özelliğine sahip ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium veya ESET Multi-Device Security ile ağınızdaki tüm ağ uyumlu cihazları belirleyebilir ve pek çok durumda bu cihazların güvenlik açıklarını tespit edebilirsiniz. Ayrıca, bilinmeyen bir cihaz ağınıza bağlandığında sizi uyaracaktır.

IoT veya "akıllı" cihazlar sorunlu olsalar da, olmasalar da hayatımızın bir parçası olacaklar. Dolayısıyla bu cihazlar üzerindeki bilgileriniz konusunda hassasiyet göstermelisiniz.”

Etiketler: hack
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri