Intel'in yeni işlemcilerinin gelişi epey gecikecek!

Intel bir kez daha yeni nesil işlemcileri olacak olan Cannon Lake kod isimli 10-nanometre işlemciler konusunda sorun yaşıyor ve çıkış tarihlerini 2018'in ilerilerine itti. Haberin kaynağı Digitimes.

Bu, Intel'in Cannon Lake işlemcilerinin sorunla karşılaştığını duyduğumuz ilk sefer asla değil. Bu işlemciler ilk olarak 2017'de çıkacaktı ve Digitimes'ın tedarikçi zinciri kaynaklarına göre, ki şimdiye kadar Intel'in hareketleri konusunda isabetliydiler, bu Cannon Lake'in çıkış tarihinin ertelendiği üçüncü sefer oluyor.

Önce 2017'nin sonuna ertelendiler, sonra 2018'in ortasına ve şimdi ise önümüzdeki senenin sonuna.

14nm'den 10nm'ye küçülen transistör boyutları sayesinde Cannon Lake işlemcilerin performansında %25 artış ve güç kullanımında %45 düşüş bekleniyor. Intel işlemciler, ilk Core M çiplerinden beri (2014) 14nm'deler.

Buna karşın, firma açıkça bu küçük transistörleri toplu olarak üretmekte sorun yaşıyor. Yani güvenilir şekilde Dell, HP ve Apple gibi şirketler için yeterli sayıda üretip satma konusunda sorun yaşıyor.

chip.com.tr'nin haberine göre bu sebepten dolayı gecikme ihtimali olan cihazlar arasında çok beklenen 32GB belleğe sahip 2018 MacBook Pro var. Cannon Lake işlemcilerin doğal olarak 32GB RAM desteklemesi bekleniyor, bir LPDDR4 standardı ile veya bir ayrılmış bellek kontrolü olmadan. Cannon Lake işlemcilerin gecikmesi ile, 2018'de 32GB MacBook Pro görmeme ihtimalimiz var.