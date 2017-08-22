Intel'in yeni işlemcileri ortaya çıktı!

Artık herkesin cep telefonlarını kullandığı düşünülürse, bilgisayarların gözde teknoloji ürünü konumlarını kaybettikleri rahatlıkla söylenebilir ancak görünene göre bu durum yakında değişebilir.

Intel, yaklaşık olarak iki yılda bir, bilişim endüstrisini değiştiren yeni bir işlemci tanıtıyor ve bu yıl da çok farklı olmadı. En son iki nesil çipler performans adına sadece yarım adımlar gibi gözükürken, yeni 8. Nesil "Ice Lake" Core işlemciler 7. Nesil "Skylake" çiplerinden neredeyse iki kat daha hızlılar. Bu fark o kadar büyük ki, sadece internette geziniyorsanız bile performans artışı görülebilmekte.





1. Nesil çipler ile sunulacak ilk bilgisayarların (dizüstü ve ikisi-bir-aradalar) dağıtımına Eylül ayında başlanacak. Masaüstü işlemciler güz mevsiminde sunulacak ve kurumsal sürümler de daha sonra sunulacak.

Intel'in Core çiplerinin her yeni nesli genellikle bir hız artışını da beraberinde getiriyor ancak firma bu sefer oldukça kararlı gözüküyor. 14 nanometre süreci (daha sonra 10 nanometreye inecek) ve dört çekirdek (iki çekirdek karşısında) sayesinde Skylake cihazlarına göre yaklaşık olarak %40 performans artışı ve beş yaşındaki bir sisteme göre %50 daha yüksek hız anlamına gelmekte.

Sekizinci nesil çipler hız için üretilmiş durumdalar ve fazladan iki çekirdekleri sayesinde 4K video gibi grafik ağırlıklı işlemlerde büyük bir kazanç sağlamış oluyorlar. Intel'in söylediğine göre video render işlemi 2012 yılından bir bilgisayara göre 14.7 kat daha hızlı oluyor.



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